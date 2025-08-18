El PSOE critica el "abandono" que sufre el CEIP Joaquín Tena Artiagas en Córdoba

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz y la secretaría de Educación del PSOE de Córdoba, Inma Castaño, están visitando centros educativos y "dando voz a las comunidades educativas que, día tras día, sostienen a la escuela pública, a pesar del abandono institucional".

En este sentido y a través de una nota, han señalado que "el estado del CEIP Joaquín Tena Artigas es un reflejo alarmante del deterioro progresivo que sufren los colegios públicos de Córdoba, ante la inacción del Ayuntamiento y la desidia de la Junta de Andalucía, ambos gobernados por el Partido Popular".

En una visita al colegio, los socialistas han podido comprobar que éste tiene "ventanas rotas, pistas deportivas inservibles, baños en mal estado, plagas y patios intransitables", que "se han convertido en el día a día del alumnado y profesorado de este centro educativo, ubicado en uno de los barrios más periféricos de la ciudad".

Ángel Ortíz ha lamentado que "el CEIP Tena Artigas no es una excepción, es el síntoma de un problema estructural", el de que "la derecha ha abandonado la educación pública", de manera que "el Ayuntamiento no atiende el mantenimiento básico que le corresponde y la Junta sigue mirando para otro lado en lo que es de su competencia directa".

El concejal socialista, que ha visitado el centro acompañado por representantes del AMPA del mismo, ha indicado que "el módulo de pistas del centro presenta grietas y socavones que impiden su uso con seguridad", y "las paredes del salón de actos están visiblemente deterioradas y las ventanas en condiciones tan precarias que algunas ni siquiera pueden abrirse".

A esto se suman "los problemas de plagas en varias aulas y colonias de murciélagos que han anidado en los tambores de las persianas, sin que hasta la fecha se haya actuado para erradicar el problema", mientras "el patio principal, lleno de agujeros, se convierte en un lodazal cada vez que llueve, así como el gimnasio y los baños del salón de actos, que también muestran deficiencias preocupantes", y "lo que debería ser un espacio de juego y aprendizaje, como el patio trasero, está lleno de maleza, y resultad totalmente impracticable".

Para el PSOE de Córdoba, esta situación "es consecuencia directa del abandono de la escuela pública por parte de las administraciones gobernadas por el PP. Desde que gobierna la derecha, se ha desmantelado poco a poco el compromiso con una educación pública de calidad. Los niños y niñas de Córdoba no pueden seguir aprendiendo en centros que están en ruinas", ha señalado, por su parte, la secretaria de Educación del PSOE Córdoba, Inma Castaño.

Los socialistas exigen "un plan urgente de inversiones en mantenimiento y rehabilitación de los centros públicos de la ciudad, con una hoja de ruta clara y plazos concretos", pues "invertir en educación es invertir en futuro, en igualdad de oportunidades y en justicia social. Cada euro que se deja de destinar a la educación pública es una renuncia a todo eso", ha sentenciado Ortiz.