Puente Genil (Córdoba) rehabilita la avenida de La Rambla con la aportación de la Junta a través de fondos PFEA

Raquel López (dcha.) habla con Sergio Velasco, durante la visita a las obras del PFEA en Puente Genil. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba, Raquel López, ha visitado este viernes, junto al alcalde de Puente Genil (Córdoba), Sergio Velasco, una de las actuaciones del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que se ejecutan en la avenida de La Rambla, una de las principales vías de comunicación y acceso a la localidad.

La obra, forma parte de los proyectos del último ejercicio del PFEA, que cuenta con una aportación de la Junta de Andalucía de 336.000 euros para la adquisición de materiales de construcción, dentro de un programa de financiación compartida entre administraciones.

Durante la visita, López ha puesto el acento en la mejora de la accesibilidad y en el impacto de la actuación en fechas de alta afluencia, al tratarse de un punto con tráfico intenso en periodo navideño. La delegada ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con el PFEA, que, según ha señalado, "permite impulsar intervenciones de gran alcance que, por su volumen presupuestario, resultarían más difíciles de afrontar únicamente con fondos municipales".

En el ejercicio 2025, Puente Genil ejecuta dos proyectos PFEA, el proyecto de reordenación, diseño urbano y accesibilidad del entorno del mercado, y el proyecto de reordenación, diseño urbano y mejora de la accesibilidad del Plan Matallana. En conjunto, estas actuaciones movilizan una inversión total de 1.419.802 euros, con 555 personas trabajadoras previstas. La financiación de materiales asciende a 515.22 euros, de los que la Junta de Andalucía aporta 305.295 euros, mientras que el resto corresponde a la aportación municipal y de la Diputación de Córdoba.

La delegada de Administración Local ha destacado la dimensión social y laboral de este programa, "al facilitar que trabajadores del campo completen jornales y obtengan ingresos en momentos en los que no hay campaña agrícola". El programa ha supuesto en 2024 la contratación de 591 trabajadores y en 2025 han sido 555 las personas contratadas.

Por otro lado, la delegada ha enmarcado esta continuidad del PFEA en el "carácter municipalista" de las cuentas autonómicas, tras la aprobación en el Parlamento de Andalucía del presupuesto de la Junta para 2026, que asciende a 51.597,9 millones de euros, "con un peso mayoritario del gasto social", a lo que ha añadido que "los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 son municipalistas y priorizan el gasto social", pues "dos de cada tres euros del presupuesto se destinan a políticas sociales y a garantizar los servicios públicos en el territorio", según ha destacado.