Rocío Blanco traslada el apoyo de la Junta al sector del arte sacro andaluz y aborda nuevas vías de impulso

Rocío Blanco, junto a María Dolores Gálvez (centro, al fondo), en su reunión con los representantes de las asociaciones de arte sacro de Jaén, Cádiz y Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de asociaciones de arte sacro de distintas provincias andaluzas, acompañada por la delegada territorial en Córdoba, María Dolores Gálvez, y les ha trasladado el apoyo de la Junta de Andalucía, a la vez que ha abordado con dichas asociaciones nuevas vías de impulso y reconocimiento profesional al sector.

En el encuentro han participado el presidente de la Asociación de Jaén, Pedro Palenciano; el presidente de la Asociación de Cádiz, Arturo Soto, y el presidente y vicepresidente de la Asociación Profesional de Artesanos de lo Sacro de Córdoba (Artesa), José Carlos Rubio y Miguel Ángel González, respectivamente.

Durante la reunión se ha abordado la posibilidad de que las asociaciones andaluzas puedan obtener la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de arte sacro, siguiendo la estela iniciada en Sevilla, con el objetivo de reforzar la protección y el reconocimiento de estos oficios.

Además, se ha analizado la puesta en marcha de un curso de modelado en 3D dirigido al sector, abierto a artistas y artesanos de todas las disciplinas vinculadas al arte sacro. Para su desarrollo ya se han iniciado conversaciones con la Escuela de Joyería, que cuenta con esta cualificación dentro de sus especialidades formativas.

Otro de los asuntos tratados ha sido el de las acreditaciones profesionales. A respecto, se ha informado de que, tanto la Escuela de Joyería, como la Escuela de la Madera, son centros acreditados y que, desde 2021 y 2023, respectivamente, vienen desarrollando esta labor, permitiendo que numerosos artesanos de distintas especialidades obtengan certificaciones oficiales.

También se ha abordado el impulso de iniciativas orientadas a promover la formación vinculada al arte sacro mediante proyectos específicos de carácter complementario. En este contexto, las asociaciones han manifestado su preocupación por la existencia de determinadas limitaciones que dificultan compatibilizar la labor formativa con el mantenimiento del reconocimiento profesional en el ámbito artesanal.

Durante la reunión se ha definido al arte sacro como una rama esencial de la artesanía andaluza, donde la Semana Santa constituye un eje cultural, patrimonial y económico de primer orden.

Estas asociaciones han destacado la proyección nacional e internacional de los artesanos andaluces, así como la diversidad de oficios que integran dichas asociaciones (imagineros, tallistas, orfebres, doradores, escultores, restauradores o bordadores) y su contribución a la proyección cultural y turística de Andalucía.

La consejera ha manifestado, po su parte, la total disposición de la Junta de Andalucía para colaborar con el sector, estudiar sus propuestas y seguir apoyando iniciativas que contribuyan a la preservación, profesionalización y reconocimiento del arte sacro andaluz, como parte esencial de nuestro patrimonio artístico y etnológico.