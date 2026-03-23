Sanz anuncia que Lucena (Córdoba) tendrá un Centro de Alta Resolución de Procesos para potenciar el acto único

Aurelio Fernández y Antonio Sanz muestran la declaración institucional firmada para dotar a Lucena de un Centro de Alta Resolución de Procesos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que Lucena (Córdoba) contará con un Centro de Alta Resolución de Procesos, que permitirá potenciar el acto único en una zona que atiende a una población de 48.251 habitantes y, con este objetivo, Sanz y el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, han firmado una declaración institucional que da luz verde al inicio de la tramitación necesaria para su puesta en funcionamiento.

La Consejería culmina así las aspiraciones de la comarca, "después de 20 años de promesas de gobiernos anteriores" y se compromete a que la redacción del proyecto esté lista en 2026, para poder licitar la obra en 2027. Como ha destacado el consejero, "con esta nueva infraestructura se potenciará el acto único y, con ello, una respuesta inmediata gracias a los medios diagnósticos de apoyo, dispositivos de urgencias y observación con los que contará este centro".

Además, "se reforzará la coordinación de Atención Primaria y Atención Hospitalaria y, con ello, se mejorará la atención que prestamos a los vecinos de Lucena y también de los municipios de Moriles y Monturque que integran la Zona Básica de Salud".

En el nuevo centro habrá un tercer equipo de 24 horas de urgencias y, según ha detallado Antonio Sanz, "servirá también para mejorar la accesibilidad en esta zona rural al tiempo que se evitan los desplazamientos".

Tal y como ha subrayado el consejero de Sanidad, "hoy damos un paso decisivo para que Lucena cuente con una infraestructura sanitaria moderna, con atención programada en todos los niveles asistenciales, además de procedimientos de atención modernos".

Por su parte, el alcalde de Lucena ha expresado su "enorme alegría por este compromiso firme de la Junta de Andalucía para mejorar nuestro sistema sanitario, esencial para nuestra población". A partir de ahora, ha dicho, "vamos a trabajar para cumplir todos los plazos que nos marcamos para que, dentro de poco, nuestra ciudad cuente con esta infraestructura sanitaria tan necesaria".

Según el plan funcional, se estima que la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la obra superen los 12 millones de euros de inversión. El edificio contará con 4.868 metros cuadrados y estará enfocado al usuario, con acceso fácil a todos los servicios, manteniendo interrelacionadas las áreas asistenciales que lo requieran.

De esta manera, acogerá un Área de Atención Primaria y otra de Urgencias, además de una de diagnóstico de imagen y otra de consultas externas de especialidades hospitalarias. También incluirá una sala de educación maternal y consulta de matrona y obstetricia, un área quirúrgica, otra de salud mental comunitaria y de Rehabilitación y Fisioterapia.

El nuevo Centro de Alta Resolución de Procesos de Lucena se enmarca en la estrategia de mejora de infraestructuras sanitarias impulsada por la Junta de Andalucía, orientada a "reforzar la accesibilidad, la calidad asistencial y la equidad en el sistema sanitario público andaluz".