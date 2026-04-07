Concluyen las obras del centro de Salud de Salobreña (Granada) tras 8,8 millones de inversión

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha visitado este martes el centro de salud de Salobreña tras la obra en el espacio en el que se han invertido 8,8 millones. - ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS

SALOBREÑA (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha realizado una visita técnica a las obras del centro de salud de la localidad granadina de Salobreña después de que estas han concluido y han sido ya recepcionadas por la Junta en la que supone una inversión global de la administración autonómica de 8,8 millones de euros.

Acompañado, entre otros por el delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados; el viceconsejero de su departamento, Nicolás Navarro; el delegado territorial de Salud, Indalecio Sánchez-Montesinos; y por el alcalde de Salobreña, Pedro Javier Ortega, Sanz ha señalado que los trabajos en esta infraestructura sanitaria ya han concluido y la obra ya ha sido recepcionada.

Además, ha explicado que buena parte del equipamiento del centro de salud ya está instalado, si bien falta alguna tecnología, toda vez que se está a la espera de parte de la que se emplea en radiología.

Así, en esta visita técnica de supervisión y seguimiento, el consejero de Sanidad ha recordado y valorado la colaboración del Consistorio en la cesión de los terrenos para que la Junta pueda construir, equipar y desarrollar este centro de servicios sanitarios para la población.

Además, ha agradecido el trabajo y la vocación de servicio público de los profesionales sanitarios y no sanitarios que ofrecen la atención de cada día a los usuarios para ofrecer la mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos.

"Con este centro ganan los vecinos, que es lo más importante, los usuarios, los pacientes, también todos los que nos acompañan en la Costa y especialmente en Salobreña, que desde el punto de vista turístico es una de las grandes potencias de Andalucía. Pero también con este centro ganan los profesionales, porque no solo se tiene unas condiciones, que son excepcionales y muy atractivas desde el punto de vista de luminosidad y de dotación, también en cuanto a poder ofrecer un servicio público de salud con unos medios técnicos que son todos de primer nivel y última tecnología", ha dicho Sanz.

El consejero ha destacado que todo el equipamiento del centro de salud de Salobreña es nuevo, y en este sentido ha valorado que los profesionales van a poder desarrollar su labor de manera mucho más útil y eficaz.

Por otro lado, también ha apuntado que uno de los ejes fundamentales del centro de salud es la existencia de unos aparcamientos que facilitan el acceso al mismo; y un tratamiento diferenciado de las urgencias "con una posibilidad de aparcar también" en esa área.

En cuanto a la atención sanitaria, Sanz ha señalado que ha podido comprobar en esta visita técnica que se van incrementar de siete a ocho los cupos, así como un segundo cupo de urgencias; y además ha destacado la importancia de que con el nuevo tipo de Urgencias del centro se va a poder prestar este servicio todo el año y no solo en verano.

INVERSIÓN DE CASI NUEVE MILLONES

Cuestionado por los periodistas por la operatividad definitiva del centro de salud, el consejero ha señalado que, toda vez que hay equipamiento que aún se está instalando, la intención de la Junta es que esté operativo en junio con la maquinaria y profesionales oportunos.

"La inversión que se ha hecho es muy potente. Estamos hablando de un total, con todo, de 8,8 millones", ha destacado el consejero, que también ha valorado que se trata de una apuesta "muy importante en relación con los centros de salud medios" y que se dotará de un número de profesionales "importante" toda vez que el centro prestará servicio a una población de más de 17.500 habitantes no solo de Salobreña y sus núcleos de población, sino de otras localidades próximas como Molvízar, Ítrabo y Los Guájares.

También en el turno de preguntas ha recordado que el centro de salud de Salobreña tiene unos 2.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y va a acoger nuevos servicios asistenciales que se van a sumar a los que ya existen. "Por eso el plan funcional viene a corregir deficiencias que tenía el anterior edificio y esto es importante destacarlo", ha expuesto.

Así, se ha referido a un área materno-infantil con sala de lactancia y educación maternal, con un área de pediatría separada del resto de servicios. Además ha apuntado a la novedad de la sala de fisioterapia, servicio que hasta ahora se tenía que hacer en un espacio exterior

Sanz también ha destacado un Área de Urgencias "muy amplia, de fácil accesibilidad, de dimensiones muy importantes", y las consultas de cirugía menor y pruebas diagnósticas, las consultas de respiratorio y el triaje, la sala de educación sanitaria, otra sala de curas y la nueva área de radiodiagnóstico (hasta ahora este último tipo pruebas se debían hacer en Motril).

A todo ello ha sumado las mejores condiciones que el centro de salud va a ofrecer para los usuarios y para los trabajadores y los mejores accesos, además de las nuevas consultas para acoger los refuerzos de verano.

Por último, el consejero ha destacado que el centro de salud de Salobreña desarrolló el año pasado más de 44.000 consultas de medicina de familia; 914 visitas de medicina de familia a domicilio; 30.062 actividades de enfermería en el centro; y en domicilio 4.266. También 23.000 urgencias atendidas en el 2025 en el centro y 1.065 urgencias atendidas fuera del centro.