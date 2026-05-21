Declarado de Interés Turístico de Andalucía el 'Festival de Sulayr música en los tinaos' de Granada

Tinao en Pampaneira. - FESTIVAL DE SULAYR

GRANADA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha declarado el 'Festival de Sulayr música en los tinaos' de Pampaneira (Granada) como Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pone de manifiesto la "especial importancia" como recurso turístico andaluz de este singular festival que usa los tinaos como espacios escénicos.

Según sus organizadores, el sello del festival, que surgió en 2015, está marcado por el encuentro de músicos locales residentes en la zona y procedentes de distintas nacionalidades.

Junto a ello, una programación de corte étnico mezcla producciones propias, conciertos de músicas del mundo, programas de radio, actividades paralelas, música en los tinaos de pequeño y mediano formato.

El tinao es uno de los elementos más característicos del urbanismo tradicional de la Alpujarra. Esta solución arquitectónica crea espacios cubiertos a modo de cobertizo o pasaje, que conectan calles, viviendas y cuadras, y el Festival Sulayr los ha convertidos en espacios escénicos.