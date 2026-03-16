Especialistas internacionales analizan en Granada los jardines históricos de la Alhambra y el Generalife

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GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Granada acoge del 18 al 20 de marzo el congreso internacional 'Juntando arrayanes. Jardines de la Alhambra, el Generalife y el Mediterráneo', un encuentro científico que reúne a especialistas de prestigio internacional para analizar la historia, el significado cultural y la influencia de los jardines vinculados a la Alhambra y el Generalife.

Este encuentro forma parte de las actividades organizadas con motivo del centenario de la unificación de la gestión de la Alhambra y el Generalife, en 1925.

Con esta efeméride, el Patronato y la Fundación El legado andalusí han impulsado también la exposición 'Jardines del Generalife y la Alhambra, el milagro que nació del agua', que puede visitarse hasta el 24 de mayo en el Palacio de Carlos V.

El lema del encuentro, 'juntando arrayanes' procede de una expresión utilizada en el siglo XIV por el erudito granadino Ibn al-Jatib para simbolizar el acto de crear jardines.

El arrayán --o mirto-- es una de las plantas más características de los jardines de al-Ándalus y una presencia emblemática en la Alhambra.

El congreso comenzará el miércoles, 18 de marzo, en el Palacio de Carlos V, y está organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife, la Fundación Pública Andaluza El legado Andalusí y el instituto de investigación Dumbarton Oaks, vinculado a la Universidad de Harvard.

CONTINUIDAD

El encuentro de Granada constituye la primera sesión de un ciclo internacional de congresos que se desarrollará en tres etapas. La segunda sesión se celebrará en 2027 y estará dedicada a cuestiones tecnológicas y arqueológicas relacionadas con el agua y los jardines del islam.

La tercera tendrá lugar en 2028 en Washington y abordará el impacto cultural de estos jardines en la literatura, la música, la pintura y otras artes.

Las huertas del Generalife, el patio de la Acequia, el patio de los Arrayanes y las paratas del Partal constituyen algunos de los espacios cultivados palaciegos con mayor continuidad histórica del mundo.

Originados entre los siglos XIII y XIV en la colina de la Sabika, estos jardines y huertas han permanecido cuidados y cultivados durante siglos, incluso en periodos de crisis económica o decadencia política.

Su permanencia los sitúa junto a otros grandes conjuntos históricos como el Agdal de Marrakech o algunos jardines tradicionales de China y Japón.

Además de su valor histórico y artístico, representan un ejemplo temprano de gestión sostenible del agua y de los recursos naturales.

INVESTIGADORES DE REFERENCIA INTERNACIONAL

La conferencia inaugural correrá a cargo de Fairchild Ruggles, profesora de la University of Illinois Urbana-Champaign y una de las principales especialistas mundiales en jardines islámicos.

Entre los participantes destacan también expertos como Antonio Almagro Gorbea, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Hervé Brunon, del Centre André-Chastel; Kathryn Gleason, de la Cornell University; Denis Genequand, del Site et Musée Romains d'Avenches; o José Tito Rojo, profesor de la Universidad de Granada y especialista en botánica histórica de al- Ándalus.

El programa reúne además a investigadores de instituciones como la Universidad de Granada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Politécnica de Madrid, la Université Grenoble Alpes, el National Museum of Qatar o la Mutah University.