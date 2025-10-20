Fernández-Pacheco destaca que los Premios Nacionales refuerzan "el talento y la excelencia" de la gastronomía andaluza

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, en los 51º Premios Nacionales de Gastronomía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha participado este lunes en la entrega de los 51º Premios Nacionales de Gastronomía que, por primera vez en su historia salen de Madrid y eligen Andalucía y Granada para celebrar el acto organizado por la Real Academia de Gastronomía.

La elección es "toda una declaración de intenciones", entiende Fernández-Pacheco que considera que Granada "representa como pocas ciudades la riqueza cultural y gastronómica de Andalucía". Es "el reconocimiento nacional a una tierra que conjuga talento, diversidad y excelencia en cada plato, en cada producto y en cada profesional del sector y de toda la cadena agroalimentaria".

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía con la promoción y el impulso del sector agroalimentario y gastronómico, al que ha calificado como "motor económico, social y cultural de nuestra tierra". En este sentido, ha detallado que la Consejería impulsa acciones de apoyo a la excelencia a través de la marca Gusto del Sur, que ya agrupa a 211 entidades y 546 productos de calidad.

También ha destacado la participación de la Junta en ferias nacionales e internacionales para reforzar la proyección de las empresas andaluzas y dar visibilidad a la diversidad de productos de la comunidad. Andalucía, además, pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas a la agroindustria, dotada con 88 millones de euros, destinada a modernizar instalaciones, incorporar tecnología, mejorar la eficiencia energética e impulsar la innovación.

"Queremos que nuestras empresas sigan ganando competitividad, valor añadido y presencia internacional, consolidando a Andalucía como una referencia en el sector agroalimentario europeo", ha explicado el consejero, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Fernández-Pacheco ha felicitado a la Real Academia de Gastronomía, presidida por Luis Suárez de Lezo, "por haber elegido Andalucía para esta edición histórica" y ha reconocido la labor de los premiados, que con su trabajo "contribuyen a que la gastronomía española sea un ejemplo de creatividad, identidad y excelencia reconocida en todo el mundo".

Entre ellos, ha destacado al chef cordobés Paco Morales, del JuntaInforma restaurante Noor (tres estrellas Michelin), reconocido como Mejor Jefe de Cocina, junto a nombres como Blas Benito y Raúl Rodríguez, de Horcher, Audrey Doré, sumiller de El Celler de Can Roca, David de Jorge, María Ángeles Pérez Samper, Francisco López Canís y la joven creadora Pilar Pascual (@agripilar). Además, la Real Academia de Gastronomía ha otorgado el Premio Especial a Francisco Martín y Rosa Macías, del Bar FM de Granada.