El Hospital Virgen de las Nieves de Granada presenta la nueva web de la asociación de pacientes con epilepsia

El delegado de de Sanidad, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha asistido al acto junto al presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia y jefe de sección de Neurología del hospital granadino, Jesús, Ruiz, y la presidenta de Apemsi, Francisca Lozano. - JUNTA

GRANADA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha acogido la presentación de la nueva página web de la Asociación Española de Afectados por Epilepsia Grave que tiene como objetivo hacer una herramienta más accesible que dé respuestas a todas las personas que quieran recibir información en el campo de la epilepsia.

El delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha asistido al acto junto al presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia y jefe de sección de Neurología del hospital granadino, Jesús, Ruiz, y la presidenta de la asociación Apemsi, Francisca Lozano, a la exposición de esta web que está financiada por el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia de la Unión Europea.

En este portal renovado, según ha explicado Lozano, "los expertos dan respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas con la epilepsia en el ámbito sanitario, educativo y sociosanitario, e incluye testimonios familiares, así como destaca la labor de las asociaciones en epilepsia". Además de abrir un enlace con todas las unidades de epilepsia de España.

El hospital granadino cuenta con una unidad de referencia nacional CSUR de Epilepsia Refractaria, otorgado por el Ministerio de Sanidad, que cada año valora más de un centenar de pacientes nuevos con epilepsia resistente a fármacos y realiza una media de 33 intervenciones de cirugía de la epilepsia, muchos de ellos procedentes de fuera de la provincia de Granada.

Se trata de un abordaje multidisciplinar en el que participan especialistas en Neurología, Neurocirugía, Neurofisiología, Neuropediatría, Neurorradiología, Medicina Nuclear, Neuropsicología, Anestesiología y enfermería especializada, entre otros profesionales.