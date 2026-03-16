Las jornadas de Ginecología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada reúnen a más de 300 asistentes

Jornadas de Ginecología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha celebrado la 30 edición de las jornadas de actualización de Obstetricia, Ginecología y Reproducción, que ha reunido a más de 300 asistentes y 600 inscritos que han participado de forma virtual.

Este consolidado encuentro científico, coordinado por el jefe de servicio, Jorge Fernández Parra, mantiene desde hace tres décadas la estructura de dedicar cada uno de los días a un área concreta de la especialidad.

La primera sesión se ha centrado en la Obstetricia en la que expertos de distintos hospitales del país han tratado temas como la hipertensión en el embarazo, la influencia de los marcadores angiogénicos en la toma de decisiones clínicas, la influencia de los disruptores hormonales en la gestación, malformaciones y arritmias fetales.

Durante este bloque los asistentes han participado en un taller práctico sobre el control de las hemorragias postparto y la conferencia ha corrido a cargo del obstetra Alberto Puertas quien ha hablado de la monitorización fetal intraoperatoria.

En la jornada programada para Ginecología, los expertos han actualizado conocimientos sobre el tratamiento en miomas, como la aplicación de radiofrecuencia o microondas, técnica de la que el hospital granadino es referente en terapias conservadoras para los miomas uterinos.

También han abarcado el abordaje de la endometriosis, desde la cirugía a temas como la aportación de probióticos, suplementos y dieta, ginecología oncológica, cirugía de cérvix y vulva, y la sexualidad después del cáncer, entre otros.

La conferencia la ha impartido el especialista Antonio Rodríguez sobre su visión de la cirugía ginecológica.

La última sesión se ha destinado al área de la Reproducción con el fin de profundizar en la salud uterina, como los miomas y la reproducción o la optimización de la fertilidad en mujeres con ovarios poliquísticos u otras novedades como la estimulación de espermatozoides por láser.

Este apartado ha contado con dos conferencias, una impartida por el jefe de la unidad de Reproducción, Luis Martínez, sobre la evolución en esta especialidad médica, y otra por el embriólogo de la Universidad de Granada José Antonio Castilla quien ha expuesto un diálogo entre la tragedia lorquiana de 'Yerma' y la ciencia actual para mostrar mitos y realidades de la esterilidad.