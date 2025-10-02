La Junta celebra el Día de los Mayores en Granada con una llamada a combatir la soledad no deseada

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Granada, Matilde Ortiz, ha presidido el acto central del Día Internacional de las Personas Mayores con el que la administración autonómica, a través de los 23 Centros de Participación Activa (CPA) de la provincia, homenajea y reconoce a las personas mayores de la provincia granadina.

Ortiz ha asegurado que en la comunidad autónoma "la población mayor crece y alcanza una esperanza de vida de 82,5 años, la más alta registrada y, ante esta realidad, la Junta de Andalucía impulsa el envejecimiento activo a través de los 23 CPA de la provincia, que promueven la vida saludable, reducen la brecha digital y previenen la dependencia".

"La atención a mayores dependientes es también una prioridad, con un nuevo modelo andaluz de dependencia más ágil y humanizado, que ya atiende a más personas que nunca", ha precisado Ortiz, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, la delegada se ha referido a la soledad no deseada como "uno de los grandes retos sociales, por eso la Junta ha puesto en marcha recursos como la plataforma 'juntate.es', que, reforzada con el teléfono gratuito 900 100 300, ofrece apoyo, compañía y oportunidades de conexión en todas las provincias andaluzas.

El acto, que se ha celebrado en el auditorio de Caja Rural de Granada, ha rendido homenaje a Rafael Rodríguez Cáceres, del Centro Residencial de Armilla; a Andrés Moreno Santos, del CPA Buenos Aires de la capital granadina, y a María Espejo Castellano, del de Loja.

También se ha homenajeado a quienes fueron directores de CPA en Alhama, Juana Molina Ochoa, y Láchar, Antonio José Canalejo Lara. Ortiz ha agradecido la participación en el acto del Grupo de Teatro del de de Santa Cruz del Comercio, que ha interpretado la obra 'La farsa del abogado Pathelin'.