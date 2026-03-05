La Junta defiende la seguridad jurídica y la alianza público-privada de la Ley de Vivienda andaluza

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante la jornada organizada por la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP). - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado este jueves, durante la jornada organizada por la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) en la Confederación Granadina de Empresarios, que la Junta defiende un modelo de vivienda basado en la seguridad jurídica, la colaboración público-privada y el aumento de la oferta de vivienda protegida.

Según ha trasladado la consejería del ramo en una nota, Díaz, que ha estado acompañada en este acto inaugural por el presidente de ACP Granada, Juan de Dios Molinero, ha ahondado en la necesidad de garantizar el acceso a viviendas asequibles "sin generar inseguridad jurídica ni poner en riesgo el equilibrio del mercado", apostando por un modelo propio adaptado a la realidad andaluza.

Para ello, ha hecho mención a la Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor el pasado 24 de enero, y también al Decreto-ley de medidas urgentes, que se aprobó hace un año para "agilizar el planeamiento urbanístico, desbloquear suelo y facilitar las promociones de vivienda protegida".

Una herramienta que, para su funcionamiento, dependía de la implicación de los ayuntamientos. Así, y a falta de recibir las últimas solicitudes, se han recibido la adhesión formal de más de 110 municipios que concentran a 5,5 millones de andaluces.

La titular de Fomento ha puesto algunos ejemplos en la provincia de Granada, donde se han adherido, entre otros, Motril, Loja, Alhendín, Almuñécar, Santa Fe, Salobreña, Las Gabias, Churriana de la Vega o la propia capital. En el caso de Granada ciudad, ha recordado que, con la bolsa de suelos impulsado por este Decreto-ley, se identificó 88 parcelas disponibles con capacidad para 6.314 viviendas protegidas.

Un Decreto-ley, ha remarcado la consejera, que viene a acompañar todo el trabajo que ha realizado el Gobierno andaluz para poner a disposición suelos "que se encontraban abandonados, con una década en desuso". Así, ha puesto como ejemplo la reactivación de parcelas como los antiguos Cuarteles de Mondragones o Parque de Automovilismo, que actualmente son "ejemplos de la apuesta de Andalucía y del Gobierno de Juanma Moreno por la vivienda prtoegida".

Igualmente, ha repasado otras líneas como los 15 millones de euros concedidos a promotores públicos y privados para nuevas viviendas protegidas en alquiler o los 39 millones de euros para rehabilitación, entre ellos barrios como El Zaidín o La Chana. "Todas estas políticas se verán consolidades y reforzadas con la futura Ley de Vivienda de Andalucía", ha remarcado.

Díaz ha argumentado que, frente a modelos intervencionistas, el Gobierno andaluz defiende que la "solución" al problema de acceso a la vivienda pasa por aumentar la oferta disponible. "Cuando aumenta la oferta, se modera la tensión de precios; cuando hay seguridad jurídica, hay inversión; y cuando hay inversión, hay empleo", ha dicho.

Durante la jornada también ha puesto de relieve el papel del sector de la construcción como uno de los "grandes motores económicos de Andalucía, generador de miles de puestos de trabajo y clave para la dinamización de numerosas industrias auxiliares". Asimismo, ha destacado el potencial del sector para avanzar en sostenibilidad mediante la rehabilitación de edificios, la regeneración urbana y la mejora de la eficiencia energética del parque residencial, aprovechando los fondos europeos.

Por último, ha trasladado al sector un mensaje de colaboración y diálogo permanente. "El reto de la vivienda no pasa por enfrentar a la administración con el sector, sino por trabajar juntos", ha señalado, tendiendo la mano a ACP Granada y al conjunto de los profesionales para seguir impulsando reformas que simplifiquen los procedimientos, eliminen obstáculos y faciliten la promoción de vivienda asequible en Andalucía.

En el acto también han estado presentes el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado; el gerente de la ACP Granada, Francisco Martínez-Cañavate; y el delegado territorial de Fomento en Granada, Antonio Ayllón; y el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, Gustavo Salas.