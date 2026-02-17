La Junta destina 2,4 millones de euros al Plan de Sotenibilidad Turística del Poniente de Granada

El alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, en el centro en la imagen, atiende al delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez - JUNTA

LOJA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez, ha realizado una visita institucional al municipio de Loja, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde, Joaquín Ordóñez, para abordar diversas cuestiones, entre otras relacionadas con el ámbito turístico, destacando el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Poniente Granadino, que cuenta con una inversión global de 2.480.000 euros en la comarca, fruto de la colaboración entre las administraciones estatal, autonómica y local.

Este programa se enmarca en la estrategia de la Consejería de Turismo y Acción Exterior para "impulsar un modelo turístico sostenible, respetuoso con el medio ambiente y generador de nuevas oportunidades económicas", según ha detallado la Junta en una nota de prensa este martes.

Durante la reunión, ambos representantes abordaron la repercusión que tendrá la nueva Ley de Patrimonio en el casco histórico de Loja, especialmente en lo relativo a la conservación de inmuebles de valor cultural, la regulación de intervenciones urbanísticas y la compatibilidad entre la preservación del entorno y la actividad cotidiana de vecinos y visitantes.

David Rodríguez explicó que la nueva norma "moderniza, tras cuatro décadas, la gestión patrimonial en Andalucía, agilizando trámites administrativos, fomentando la sostenibilidad y la participación ciudadana, y reforzando la protección de los bienes culturales".

Entre las principales novedades, destacó la equiparación del régimen de protección del patrimonio megalítico al de los Bienes de Interés Cultural (BIC), la incorporación del patrimonio inmaterial y mundial reconocido por la Unesco, y la creación de un título específico para la investigación y difusión.

Al municipio de Loja se han destinado más de 170.000 euros para distintas actuaciones. Entre las intervenciones adjudicadas y pendientes de inicio inmediato figura la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos en el aparcamiento del Pabellón Municipal Miguel Ángel Peña, así como una instalación fotovoltaica de 10 kW en el Edificio de Servicios Sociales, orientada a "mejorar la eficiencia energética y optimizar recursos municipales".

Asimismo, ya se han ejecutado varias actuaciones destacadas, como la creación de un banco de imágenes compuesto por 205 fotografías y material audiovisual para reforzar la promoción turística de Loja en redes sociales y soportes digitales. También se ha puesto en marcha la plataforma de consumo kilómetro 0, integrada en la web municipal, que fomenta la compra de productos locales y fortalece la economía de proximidad.

El recorrido por el casco histórico permitió analizar el estado de distintos espacios y edificaciones, así como "identificar prioridades de actuación consideradas urgentes" por el Ayuntamiento, reafirmando el compromiso de la Junta, según han resaltado desde la Administración autonómica, con la conservación del patrimonio y el impulso de un turismo sostenible en el municipio.