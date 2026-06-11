La Junta impulsa en La Zubia (Granada) la creación de más de 400 empresas en los últimos cuatro años a través del CADE

El Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) que Andalucía Emprende tiene en La Zubia ha contribuido a impulsar la creación de 407 empresas, que han generado 415 empleos en esta ciudad del área metropolitana entre 2022 y 2026. - JUNTA

LA ZUBIA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) que Andalucía Emprende (fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación) tiene en La Zubia (Granada) ha contribuido a impulsar la creación de 407 empresas, que han generado 415 empleos en esta localidad del área metropolitana granadina, entre 2022 y 2026.

Además, en este período, el personal técnico que atiende este centro ha prestado 4.248 servicios de atención a usuarios, ha ayudado en la tramitación de 714 solicitudes de incentivos y ha impartido formación en gestión empresarial a 467 personas.

Así lo ha dado a conocer la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín, durante la visita que ha realizado a estas instalaciones para conocer al equipo que presta estos servicios y entregar las llaves a la empresa que inicia su alojamiento en ellas.

Se trata de 'Montevive Artificial Intelligence', una firma tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial segura para empresas. Su producto principal, 'Moviwa', actúa como escudo de datos en tiempo real para evitar filtraciones en el uso de herramientas de IA generativa y garantizar el cumplimiento normativo.

Además, Martín, que ha estado acompañada de la secretaria general de Universidad de su departamento, Rocío Linares, ha mantenido un encuentro con las cuatro empresas que el CADE incuba en la actualidad. Junto a la recién incorporada 'Montevive Artificial Intelligence', se encuentran 'Nerón Energía', firma especializada en soluciones de eficiencia energética y autoconsumo; 'Troupit', plataforma digital para la gestión y promoción de actividades culturales y de ocio; y 'Virginie Claude', estudio creativo dedicado al diseño, la ilustración y la comunicación visual.

Durante su intervención, la delegada ha puesto en valor el papel de Andalucía Emprende como "herramienta estratégica para impulsar la actividad económica, la innovación y la generación de empleo en el territorio". Asimismo, ha subrayado la relevancia de apoyar proyectos innovadores y de base tecnológica, como los que actualmente se desarrollan en el centro, para "favorecer la generación de un ecosistema emprendedor capaz de transformar el conocimiento en oportunidades de desarrollo económico y social".

Por último, Martín ha destacado la importancia de la Estrategia Integral de Emprendimiento Educativo que desarrolla la Junta de Andalucía a través de Andalucía Emprende, con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para fomentar las competencias emprendedoras desde edades tempranas y en todas las etapas educativas. En este ámbito, el CADE de La Zubia mantiene una estrecha colaboración con centros educativos de la zona, en los que desarrolla talleres y actividades dirigidas al alumnado de Formación Profesional, Secundaria y Bachillerato.

La labor de fomento del emprendimiento que ha realizado este dispositivo en los últimos cuatro años se cifra en un total de 62 actuaciones, en las que han participado 947 personas.

El CADE de La Zubia, que cuenta con dos sedes (Matadero y Zacatín), presta servicios de información, asesoramiento, formación, tutorización y acompañamiento a emprendedores y empresas del municipio. Además, dispone de cinco despachos destinados a alojamiento empresarial gratuito para iniciativas con potencial de crecimiento, todos ellos ocupados en la actualidad.