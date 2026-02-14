La Junta inicia la reparación de la carretera de acceso a Sierra Nevada en espera de la maquinaria pesada

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en una imagen de 13 de febrero en su visita a los daños en la carretera de acceso a Pradollano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha anunciado este sábado que ha iniciado los trabajos de reparación de la carretera de acceso a Pradollano (A-395 R1), que se encuentra cerrada al tráfico por hundimiento de calzada y la aparición de grietas causadas por las últimas borrascas.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de que este proceso tras tener una reunión de coordinación con representantes del Ayuntamiento de Monachil, Cetursa Sierra Nevada, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada.

Este domingo se dará un nuevo paso con la llegada de maquinaria pesada con la premisa de que la meteorología y las condiciones del terreno lo permitan, según una nota de la Junta de Andalucía.

Rocío Díaz ha reiterado la importancia de que los usuarios se abstengan de subir a Sierra Nevada, puesto que la carretera está cortada por los "graves daños producidos" en la vía.

La titular de Fomento ha asegurado que la prioridad del Gobierno andaluz es "dotar de todos los medios para la reparación del acceso con plenas garantías de seguridad y en el menor tiempo posible".

El Gobierno andaluz ha subrayado que, a pesar de las copiosas nevadas de las últimas 24 horas, que han llevado a tener hasta 50 centímetros de nieve acumulada en la zona, los trabajos de reparación a la altura del kilómetro 31 de la A-395R1 han podido comenzar.

Ha explicado que una vez que se ha limpiado la zona este sábado, ha señalado que se ha avanzado en la instalación de los controles topográficos y sensores para controlar en tiempo real los posibles movimientos de la ladera y responder con mayor precisión.

La Consejería de Fomento ya cuenta con una retroexcavadora de cadenas de 20 toneladas que se va a encargar de acondicionar un acceso seguro para proceder a los trabajos de perforación para la instalación de anclajes.