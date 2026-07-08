La Junta prepara un fondo con 9,8 millones para impulsar a las startups andaluzas

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, junto a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, en Alhambra Venture. - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía pondrá en marcha en las próximas semanas un nuevo fondo de capital riesgo dirigido específicamente a startups andaluzas, dotado con 9,8 millones de euros y cofinanciado con fondos FEDER, que permitirá financiar operaciones de hasta 400.000 euros por empresa.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, durante la inauguración de la XIII edición de Alhambra Venture, convertido en uno de los principales encuentros nacionales dedicados al emprendimiento, la innovación y la inversión.

Durante su intervención en el acto, organizado por Diario Ideal de Granada, y en el que ha estado acompañado de la consejera en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, España ha explicado que este nuevo instrumento --cuya adjudicación está ultimándose-- forma parte de la estrategia que desarrolla Andalucía TRADE para facilitar el acceso a financiación a empresas innovadoras en las distintas fases de su desarrollo, especialmente en aquellas etapas en las que el acceso al capital resulta más complejo.

"Se trata de dar respuesta a uno de los principales retos del ecosistema innovador: facilitar que las startups y empresas tecnológicas puedan desarrollarse en Andalucía y convertirse en compañías sólidas capaces de competir en mercados nacionales e internacionales", ha añadido.

El nuevo fondo para startups se sumará a otros dos fondos de capital riesgo para proyectos empresariales innovadores en expansión que la Junta acaba de formalizar.

Ambos vehículos cuentan con una dotación pública conjunta de 49 millones de euros, también cofinanciados con fondos FEDER, y permitirán realizar operaciones de hasta 2,5 millones de euros por empresa mediante entradas de capital o préstamos participativos.

En conjunto, ha explicado, esta nueva generación de fondos movilizará 58,8 millones de euros de recursos públicos, lo que supone incrementar en un 62 por ciento la dotación respecto a la anterior generación de instrumentos financieros impulsados por la Junta de Andalucía.

La previsión es que permitan desarrollar alrededor de 60 operaciones de inversión y movilizar cerca de 150 millones de euros gracias al efecto tractor de la inversión privada.

Carolina España ha destacado que el objetivo del Gobierno andaluz es que las empresas innovadoras encuentren en Andalucía las condiciones necesarias para crecer y consolidarse.

"Queremos que las empresas que nacen aquí no tengan que marcharse para crecer, sino que vean a Andalucía como el lugar en el que salir adelante porque tienen financiación, acompañamiento y un entorno favorable para desarrollar todo su potencial", ha señalado.

"El objetivo del Gobierno andaluz es muy sencillo: que ningún proyecto innovador con potencial de crecimiento se quede sin avanzar por falta de financiación", ha afirmado.

"Queremos que las buenas ideas encuentren capital y que las empresas que nacen en Andalucía puedan crecer desde Andalucía".

INSTRUMENTOS PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Junto a estos fondos, Carolina España ha avanzado que Andalucía TRADE está ultimando también el Fondo FAST, dotado con 30 millones de euros de fondos propios, destinado a proyectos vinculados a tecnologías digitales y profundas, biotecnología y tecnologías limpias.

Según ha explicado, este instrumento permitirá acompañar iniciativas en sectores considerados estratégicos para la autonomía tecnológica y la competitividad de Europa, como la microelectrónica, la fotónica, la computación avanzada o las tecnologías vinculadas a la defensa.

Asimismo, ha destacado que este fondo ampliará las posibilidades de acceso a financiación pública para empresas que actualmente encuentran mayores dificultades para acceder a este tipo de instrumentos, ya que podrá ser solicitado también por compañías que no tienen la consideración de pyme.

Durante su intervención, la consejera ha puesto en valor el trabajo que viene desarrollando Andalucía TRADE como principal agencia de desarrollo empresarial de la comunidad.

En este sentido, ha recordado que la entidad ha incentivado o tiene actualmente en tramitación más de 600 proyectos empresariales, que movilizan inversiones superiores a los 360 millones de euros para mejorar la competitividad y favorecer el crecimiento del tejido productivo andaluz.

"La excelente respuesta del tejido empresarial andaluz ha permitido avanzar a un ritmo superior al previsto en la ejecución de esta línea de incentivos, consolidándola como una herramienta eficaz para impulsar la inversión y la competitividad".

En el caso de Granada, Andalucía TRADE ha recibido 287 solicitudes de incentivos de la provincia de Granada para proyectos empresariales que suponen una inversión de 283 millones de euros.

Hasta el momento se han aprobado incentivos para 87 de esos proyectos por valor de 20,7 millones de euros. Estos proyectos comprometen una inversión de 51,7 millones de euros de los que 49,16 millones son subvencionables.

Asimismo, ha destacado el esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno en los últimos ocho años para generar un entorno más favorable a la actividad económica y empresarial, "ya que son las empresas quienes crean empleo y riqueza para todos los andaluces".

España ha recordado "hemos simplificado trámites --más de 850 medidas a través de cuatro decretos-- para que sacar adelante una idea no sea una carrera de obstáculos, y hemos aprobado siete bajadas de impuestos para ser más competitivos fiscalmente", a lo que se suma el ambicioso paquete de incentivos e instrumentos de apoyo a la innovación, la inversión y el crecimiento empresarial.

ALHAMBRA VENTURE

Carolina España ha aprovechado la apertura de Alhambra Venture para reconocer el papel que este encuentro ha desempeñado durante más de una década en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor andaluz.

La consejera ha señalado que una de las claves del éxito de esta iniciativa ha sido "su capacidad para conectar talento, innovación e inversión, facilitando que emprendedores e inversores encuentren oportunidades de colaboración que permitan transformar ideas innovadoras en proyectos empresariales viables y con capacidad de crecimiento".

En esta decimotercera edición, Alhambra Venture ha vuelto a reunir en Granada a emprendedores, empresas innovadoras, fondos de inversión y expertos de ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, la industria, la sostenibilidad o las tecnologías digitales, consolidándose como una de las principales referencias nacionales en materia de emprendimiento e innovación.

"Alhambra Venture representa precisamente la ambición de una comunidad que apuesta por la innovación, de unos emprendedores que se atreven a asumir riesgos y de unos inversores que entienden que en Andalucía existen proyectos con enorme potencial", ha concluido Carolina España.