La Junta refuerza las conexiones con el Citai de Escúzar con un autobús directo desde Granada

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha activado el refuerzo de las comunicaciones por transporte público con la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (Citai) de Escúzar, en el área metropolitana de Granada, que contará con un autobús directo desde la capital granadina.

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada pondrá en funcionamiento a partir de este lunes de un servicio de autobús directo desde Granada capital hasta el polígono tecnológico, según ha detallado la Junta en una nota de prensa.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado que desde el principio existe un compromiso claro del Gobierno andaluz por reforzar las conexiones con Citai, ya sea por carretera, con el ensanche y mejora de la A-338 o la próxima reparación del firme de la A-385, o por la mejora del transporte público.

"Somos conscientes de la demanda emergente de Citai, a la que damos respuesta con más servicio de autobús", ha explicado Rocío Díaz. Al respecto, ha señalado que este autobús directo se ha trabajado "desde la colaboración y en base a estudios y encuestas realizadas en los principales centros de trabajo" de este polígono tecnológico.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido a la Junta de Andalucía la puesta en marcha del nuevo servicio que "supone un importante avance en la mejora del transporte público, atendiendo una demanda creciente y un impulso para el modelo de movilidad más sostenible, ofreciendo a trabajadores e investigadores una alternativa real al vehículo privado".

"Es un paso más en la vinculación entre Granada y el Citai", ha añadido. El nuevo servicio operará de lunes a viernes con cuatro expediciones (dos de ida y dos de vuelta). Saldrá de la capital a las 8,15 y las 17,00 horas, con paradas en Lidl, Amazon y la sede de la Universidad, mientras que el horario de regreso desde el polígono industrial al centro de la ciudad será a las 9,25 y las 18,10 horas.

Esos horarios se han elegido tras la encuesta realizada para conocer los horarios de mayor actividad y ajustar así la oferta de transporte público a la demanda. El aumento de desplazamientos en coche, ocasionado por el progresivo establecimiento de empresas en Citai, ha generado la necesidad de "contemplar esta conexión directa en transporte público".

En este enclave estratégico se han asentado ya más de un centenar de empresas, con cerca de 2.000 trabajadores. Este autobús directo se suma a la línea 256 Granada-La Malaha-Escúzar-Ventas de Huelma-Agrón, que cuenta en días laborables de lunes a viernes con cinco expediciones diarias desde la estación de autobuses y rotonda de Neptuno hasta Escúzar llegando a Agrón como final de la línea. Desde el polígono metropolitano hacia la ciudad se realizan, por su parte, seis expediciones diarias.