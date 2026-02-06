Moreno cifra en más de 500 millones los daños en carreteras y pide fondos de la UE para paliar las pérdidas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita Huétor Tájar (Granada) tras las inundaciones sufridas por el desbordamiento del Río Genil a 6 de febrero de 2026 - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado este viernes en más de 500 millones los daños que hasta el momento se han producido en las carreteras de titularidad autonómica como consecuencia del temporal, al tiempo que ha considerado fundamental que lleguen fondos de la Unión Europea para paliar las cuantiosas pérdidas a todos los niveles en la comunidad.

Durante una visita al municipio granadino de Huétor Tájar, con una importante actividad agrícola, sobre todo, del espárrago y que se ha visto seriamente dañada, Moreno ha señalado que en las distintas visitas que está realizando por Andalucía para conocer los efectos del temporal, está viendo que "las pérdidas van a ser más que cuantiosas" y que, por ejemplo, ya calculan una inversión de más de 500 millones para el arreglo de las carreteras de competencia autonómica.

Se ha referido además a los daños en edificaciones, en la agricultura, en el turismo o en el sector industrial: "En definitiva, estamos viendo que esta circunstancia que estamos pasando, este enjambre de frentes tormentoso, está dejando no solamente la pérdida de vidas humanas como consecuencia de estas lluvias, sino también daños que van a ser muy cuantiosos y ante lo que vamos a intentar poner todas las administraciones de nuestra parte para intentar paliar de la mejor manera posible esas consecuencias".

Ha señalado que, en ese sentido, se va a hacer un "esfuerzo" desde la Junta de Andalucía, una vez que pase este frente, al que todavía le quedan algunos días, y se puedan "cuantificar los daños reales", y también se pedirá al Gobierno central la aplicación en la comunidad del fondo de compensación de daños medioambientales.

Asimismo, Moreno considera fundamental que el Ejecutivo español solicite ayuda a la Unión Europea, de manera que se habiliten fondos para afrontar los cuantiosos daños. Se trata, según el presidente, de que entre todas las administraciones, podamos aliviar la situación de muchas familias y resolver muchos de los problemas en términos "déficit de infraestructuras o de infraestructuras dañadas gravemente o parcialmente".

Ha insistido en hacer un llamamiento a la prudencia de la población ante unas fuertes y constantes lluvias nunca vistas ante en Andalucía, y ha avisado de que, lamentablemente, "mañana también hay previsión de precipitaciones, en algunos puntos incluso abundantes", al tiempo que el lunes vuelve otro frente, llamado Marta, que puede traer precipitaciones intensas en algunos puntos de la geografía andaluza.

Ha señalado que la tierra ya es incapaz de drenar tanta agua y hay ríos y pantanos que están llenos, de manera que previsiones de lluvia en algunas zonas de unos 30 litros por metro cuadrado "pueden dificultar todavía más la situación".

"Pedirle a los ciudadanos andaluces, como siempre, mucha prudencia, porque esto, lamentablemente, no ha acabado y todavía nos quedan episodios de lluvia, algunas intensas y podemos encontrarnos con circunstancias que son potencialmente peligrosas", ha indicado Juanma Moreno, quien ha insistido en que se extreme la precaución.