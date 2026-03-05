Las mujeres lideran casi la mitad de los nuevos negocios creados en Granada con el respaldo de la Junta

Visita del delegado de Empleo de la Junta en Granada, Javier Martín, al despacho de arquitectura de Mercedes Albarracín junto con la alcaldesa de Padul, Celia Villena, en el centro en la imagen - JUNTA

PADUL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Casi la mitad de los nuevos negocios puestos en marcha en la provincia de Granada en los últimos cuatro años con el respaldo de la Junta están liderados por mujeres. Así se desprende del balance que ha realizado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Javier Martín, sobre las ayudas al inicio de actividad concedidas en la última legislatura.

El delegado ha dado a conocer estos datos durante la visita que ha realizado al despacho de arquitectura de Mercedes Albarracín, autónoma instalada en el Clúster del municipio de Padul, según ha informado la Junta en una nota de prensa este jueves.

Así, las autónomas están detrás del 44,6 por ciento de las nuevas empresas creadas en la provincia desde 2023, "un porcentaje que ha ido creciendo considerablemente en los últimos años", ha apuntado el delegado. En la última legislatura, la Consejería de Empleo ha concedido 4.782 ayudas al colectivo de autónomos de la provincia, de las que 2.133 corresponden a mujeres autónomas. Ello supone un respaldo económico a los nuevos negocios de 21,8 millones de euros, de los que 10.145.000 euros se han invertido en empresas constituidas por mujeres autónomas.

Según ha trasladado Martín, el 54,4 por ciento de ellas tienen más de 35 años, dedicándose, mayoritariamente, a actividades relacionadas con el comercio (al por mayor y al por menor), los servicios (incluidos los personales), hostelería, actividades sanitarias y educativas. Pero también, las autónomas granadinas han emprendido en este periodo en otras áreas "tradicionalmente masculinizadas, poniendo en marcha negocios relacionados con actividades científicas y técnicas, la agricultura, la ganadería o la caza".

Estos datos "nos ayudan a estudiar las iniciativas empresariales de la provincia, en función del perfil de quienes las lideran y sus necesidades", según ha declarado el delegado. En este sentido, Martín ha indicado que la Consejería de Empleo mantiene abierta hasta el próximo 30 de junio la nueva convocatoria de ayudas al inicio de actividad para el colectivo autónomo correspondiente al periodo 2025-2026.

Las ayudas oscilan entre los 3.800 y los 5.500 euros, con especial atención a jóvenes, mujeres y autónomos que emprendan en municipios menores de 10.000 habitantes. Las cuantías se establecen según la edad del solicitante, el género y el tamaño del municipio donde se desarrolle la actividad.

Por ejemplo, los autónomos mayores de 30 años y las autónomas mayores de 35 pueden recibir 3.800 euros. En el caso de los menores de 30 y autónomas menores de 35, el incentivo asciende a 5.000 euros. Si la actividad se realiza en municipios de menos de 10.000 habitantes, las cuantías se incrementan hasta los 5.000 y 5.500 euros. El presupuesto andaluz destinado a estas ayudas alcanza los 104 millones de euros, de los cuales 11.336.000 euros se reservan para la provincia de Granada.

Para acceder a estas ayudas, los solicitantes deben estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y acogidos a la cuota reducida de la Seguridad Social, además de contar con un plan de viabilidad y desarrollar su actividad en Andalucía. La ayuda debe solicitarse en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de alta como autónomo.

Las solicitudes se tramitan exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, disponible en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible en el enlace 'https://lajunta.es/5tw1u'.

Por último, el delegado territorial ha señalado que el colectivo también puede solicitar la cuota cero hasta septiembre de 2026, siempre que estén acogidos a la tarifa plana estatal y una vez transcurrido el primer año de cotización. En algunos casos, la cuota cero también financia el segundo año de cotización y el importe asciende a algo más de 1.000 euros por año reconocido, que se ingresa en un solo pago.