La música entra en la UCI del Clínico San Cecilio de la mano de Sinfonendo

Un joven toca el piano en la UCI del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio ha ampliado su colaboración con el proyecto Sinfonendo con la incorporación de un piano de media cola a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ubicada en la quinta planta del centro.

Esta iniciativa supone un nuevo paso en la apuesta del hospital por la humanización de la asistencia sanitaria a través de la música.

Se suma, además, al piano ya instalado en la sexta planta, en el área Materno-Infantil, donde desde hace meses se desarrollan actividades musicales dirigidas a pacientes, familiares y profesionales.

Gracias a esta colaboración, la UCI contará de forma periódica con actuaciones de música en directo interpretadas por alumnado y profesorado vinculados al Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada, acercando la cultura y la música a uno de los espacios asistenciales más sensibles y complejos del hospital.

Las sesiones musicales se programan procurando coincidir con los horarios de visita de familiares, favoreciendo que pacientes y seres queridos puedan compartir conjuntamente estos momentos.

Asimismo, siempre que la situación clínica lo permita, los profesionales acercan las camas de los pacientes, habitualmente ubicadas dentro de cada box, a las zonas próximas al piano para disfrutar de la experiencia musical con una mayor cercanía.

El director gerente del hospital, Manuel Reyes, ha destacado que "la humanización también consiste en generar espacios de bienestar emocional, acompañamiento y cercanía en momentos especialmente difíciles".

"La música tiene una enorme capacidad para conectar con las personas y contribuir al cuidado desde una dimensión complementaria a la sanitaria", ha agregado.

Por su parte, el jefe de servicio de Medicina Intensiva, Manuel Colmenero, ha señalado que "la UCI es un entorno altamente tecnológico, pero no puede perder nunca su dimensión humana".

Así, iniciativas como esta "ayudan a crear espacios más amables para pacientes, familias y profesionales, favoreciendo el bienestar emocional en momentos de gran vulnerabilidad".

La directora de Sinfonendo, pianista y profesora del Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios, Marian Munilla, ha señalado que "llevar la música en directo a los lugares donde más se necesita es la esencia de este proyecto".

"La música tiene la capacidad de emocionar, acompañar y generar espacios de encuentro entre las personas incluso en situaciones especialmente difíciles", ha agregado.