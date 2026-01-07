Las obras de la piscina universitaria de Fuentenueva estarán terminadas en el mes de marzo

GRANADA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reforma integral de la piscina universitaria de Fuentenueva finalizará en el mes de marzo, según ha avanzado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una visita a las obras junto al rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Allí la consejera ha informado del último avance, la colocación de la cubierta textil desmontable en verano y el revestimiento del vaso de la piscina.

Las obras, que lleva a cabo la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Obra Pública, cuentan con una inversión de 5,3 millones de euros y están ejecutadas en un 74 por ciento.

Rocío Díaz ha señalado que el proyecto "había sufrido un olvido sistemático". "Desde el Gobierno de Juanma Moreno lo pusimos en marcha, sacamos el proyecto adelante y lo impulsamos como una obra compensatoria del Metro", ha remarcado, indicando que "aunque nos encontramos problemas durante las obras, lejos de dejarlo en un cajón, realizamos un modificado para poder continuar".

Ha subrayado así que "esta infraestructura viene a dar servicio a la comunidad universitaria y a los jóvenes, pero también a toda la ciudad de Granada y a los granadinos y granadinas". "Será la única piscina olímpica de la ciudad, lo que nos abre oportunidades para acoger eventos al nivel de otras ciudades españolas".

Sobre la marcha de las obras, ha incidido en que, "si todo va bien, en el mes de marzo se finalizaran los trabajos y se entregará la piscina a la Universidad".

SIGUIENTE PASO

En ese sentido, ha avanzado que los siguientes pasos serán la impermeabilización, las pruebas necesarias para comprobar que no hay ninguna fuga de agua, además de las obras de urbanización del entorno que comenzará, según ha adelantado, la próxima semana.

Por su parte, el rector, Pedro Mercado, ha mostrado su satisfacción por el avance de las obras de la piscina, "que ya va adquiriendo verdaderamente ese final ansiado, para ponerla a disposición tanto de la comunidad universitaria como de la ciudad en general".

Además, ha destacado que será "una instalación de referencia, que al mismo tiempo va a tener una dimensión deportiva con la celebración de los Juegos Europeos Universitarios, siendo sede en el ámbito de la prueba de natación".

La reforma de la piscina se suma a otras obras ejecutadas por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en compensación por el paso del Metro de Granada por el campus universitario, como la remodelación de los Paseíllos Universitarios, que se inauguró en enero de 2021.

Una vez finalizada la estructura que cubre la piscina, en las últimas semanas se ha colocado la cubierta textil que descansa sobre las costillas de madera, y que será desmontable en verano, lo que garantizará tanto la eficiencia energética en invierno como la apertura y ventilación en el período estival.

También se están finalizando los trabajos de impermeabilización y revestimientos del vaso de la piscina con gres porcelánico. En el interior del edificio anexo se han terminado todos los trabajos de colocación de tabiques y se está continuando con la solería y alicatado.

Tanto las escaleras interiores como las obras del ascensor se encuentran finalizadas. Los trabajos se centran en estos momentos en las instalaciones, necesarias tanto para el funcionamiento de la depuradora como para la puesta en marcha del ascensor.

En la planta primera, se trabaja en la finalización de la sala de usos múltiples y ya se han colocado las ventanas que tendrán vistas sobre la piscina.

Por la parte exterior, el edificio ha quedado finalizado a falta del revestimiento de la fachada que se iniciará en los próximos días, y gracias a lo cual se podrán construir las escaleras y la rampa de acceso a la piscina desde los vestuarios.

Finalmente se llevarán a cabo los trabajos de urbanización de la parcela, incluido el mobiliario urbano con unos bancos ornamentales a la entrada del edificio.