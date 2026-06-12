Las obras de la vía ciclopeatonal entre Alhendín y Armilla (Granada) alcanzan el 40 por ciento de ejecución

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, visita las obras de la vía ciclopeatonal entre Alhendín y Armilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALHENDÍN (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La Junta avanza en la construcción de la vía ciclopeatonal entre Alhendín y Armilla, que ya se encuentra a un 37,8 por ciento de ejecución y podría estar terminada a la vuelta del verano, según ha informado este viernes la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, durante una visita a los trabajos.

Esta nueva vía ciclopeatonal cuenta con una inversión de más de 1,1 millones de euros financiada íntegramente por la Junta de Andalucía y busca facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta de los vecinos de Alhendín hasta Armilla, además de conectarlos con el metro.

Rocío Díaz ha destacado una intervención que "va a mejorar la intermodalidad y que va a permitir que "la gente deje el coche en sus casas y se puedan desplazar en bicicleta o andando".

"Sabemos que es un proyecto ansiado y que va a venir a mejorar la movilidad del área metropolitana, que es uno de los objetivos del Gobierno de Juanma Moreno", ha expresado la titular de Fomento en funciones, que estima que las obras puedan estar completamente terminadas a la vuelta del verano.

La Consejería de Fomento está construyendo una vía ciclopeatonal de 1,4 kilómetros a lo largo del recorrido GR-12, conectando la red existente de Armilla con el núcleo urbano de Alhendín a través de la carretera N-323a.

El itinerario discurre por una zona que hasta ahora carecía de una infraestructura específica para peatones y ciclistas, mejorando notablemente las condiciones de seguridad y accesibilidad.

Esta vía ciclopeatonal no es una actuación aislada, sino que forma parte de una red metropolitana que fomenta la intermodalidad y que conecta directamente con el Metro de Granada en Armila, facilitando que se puedan combinar distintos modos de transporte de forma cómoda y sostenible.

Las obras comenzaron el pasado mes de febrero y actualmente se desarrollan trabajos de acondicionamiento y construcción del itinerario.

Durante la ejecución de las obras ha sido necesario adaptar parte del proyecto inicial para garantizar la conservación de varios ejemplares de plátanos de sombra protegidos existentes en el trazado.

Esta modificación permitirá compatibilizar la construcción de la infraestructura con la preservación del arbolado, incorporando nuevas soluciones de integración paisajística.

La actuación se desarrolla en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alhendín. Rocío Díaz ha agradecido al alcalde, Jorge Sánchez, la colaboración institucional mantenida y ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de las conexiones metropolitanas.