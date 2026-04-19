Rocío Díaz recibe la Níspola de Oro en Otívar (Granada) por su trayectoria en política

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, recibiendo la Níspola de Oro. - JUNTA DE ANDALUCÍA

OTÍBAR (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha recibido este domingo en Otívar la Níspola de Oro, uno de los galardones más célebres de la provincia y la comarca de la Costa Tropical.

Según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, el acto, celebrado en el auditorio del Consistorio, se engloba dentro de la 23ª edición del Día de la Níspola, con actividades durante toda la jornada del domingo en las calles del municipio.

Rocío Díaz ha agradecido a los presentes y, en especial, al alcalde, Francisco Torres, esta distinción, que han recibido "importantes figuras" de la política granadina y andaluza.

En contexto, Otívar es el "mayor referente y productor de cultivo de níspolas o nísperos de Andalucía" y debido a su importancia se le dedica una gran fiesta desde 1999. El Día de la Níspola se hace coincidir con el periodo en el que la campaña de recolección del fruto está en su punto álgido. Estos días la níspola es la protagonista de exposiciones, actuaciones musicales, talleres y mercadillos, entre otras actividades que organiza el Ayuntamiento.