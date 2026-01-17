Rocío Díaz reclama una "financiación justa" para Andalucía que tiene que llegar "de la mano del Gobierno de España"

Imagen de archivo de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz. - Gogo Lobato - Europa Press

VEGAS DEL GENIL (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha apuntado este sábado en la presentación del balance de viajeros 2025 del Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada en Vegas del Genil (Granada) ha instado a "seguir reclamando una financiación justa para Andalucía" que, según ha precisado, "tiene que llegar de la mano del Gobierno de España".

En un audio remitido a los medios, la consejera ha asegurado que el modelo de financiación que ha presentado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no es acorde a las necesidades de Andalucía" y, al hilo, "los datos así lo demuestran".

En relación, Díaz ha apostillado a modo de ejemplo que "un catalán va a recibir 389 euros más que un andaluz", motivo por el que desde Andalucía "tenemos que alzar la voz para que esto no sea una realidad" y para que tengamos "una financiación justa".

En este sentido, ha agregado que los andaluces se merecen una mejor financiación "para llevar políticas públicas acorde a lo que necesitan los vecinos de Andalucía, en este caso, para mejorar el transporte público".

En contexto, la consejera ha asistido a la presentación en el citado municipio granadino de los datos recogidos en el pasado curso por parte del Consorcio Metropolitano de Transportes de Granada, y ha valorado positivamente los 29 millones de usuarios, una cifra que, ha destacado, "supone la mejor cifra desde el año 2019" y que les alienta "a continuar mejorando el transporte público".

Asimismo, ha apuntado que para 2026 han incrementado el presupuesto del Consorcio Metropolitano de Transportes de Granada con ocho millones, lo que supone "un incremento con respecto al año anterior del 44 por ciento". En suma, ha calificado las cifras de "excelentes".