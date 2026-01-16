Andalucía acusa al Gobierno de incluir "ajustes oscuros" en su propuesta de financiación para "privilegiar" a Cataluña

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, participa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). - ALBERTO ORTEGA (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha acusado este viernes al Gobierno de España de introducir "ajustes perversos y oscuros" en el modelo de sistema de financiación autonómica presentado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "con la única y descarada intención de privilegiar la financiación de Cataluña".

Así lo ha trasladado la consejera portavoz en una nota de prensa difundida este viernes junto a un vídeo con declaraciones de la propia Carolina España, en la que se alude al reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) para subrayar que en él se mencionan esos "ajustes oscuros" como "ajustes 'ad hoc' para introducir parches arbitrarios hechos a la medida para beneficiar a determinados territorios".

La consejera ha agregado que se han detectado cuatro de estos "ajustes perversos" incluidos en el modelo que se han diseñado "únicamente para beneficiar al independentismo". Según ha abundado, dos de estos cuatro ajustes son "un modo encubierto de aumentar la financiación, en dinero contante y sonante" a Cataluña. Se trata del IVA de las pymes y del fondo climático.

Así, en relación al IVA de las pymes, desde la Consejería de Hacienda han explicado que se trata de un mecanismo que ofrece la oportunidad a las autonomías de recaudar directamente el IVA de las pymes frente a los cálculos por consumo, como se hace actualmente, y esa medida "beneficiaría notablemente a Cataluña con respecto al resto de autonomías".

Según los datos del análisis realizado por Fedea, de los 1.964 millones de euros del mecanismo del IVA de las pymes, "Cataluña se quedaría con 1.441 millones de euros, el 73,4% del total", advierten desde la Junta.

FONDO CLIMÁTICO

Por otro lado, desde el Gobierno andaluz señalan que el 'Fondo Climático' introducido en la propuesta de Hacienda es un instrumento para apoyar a las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático, "especialmente a las supuestamente más expuestas del litoral Mediterráneo", de forma que, "de los 1.004 millones del fondo previstos en el nuevo sistema, Cataluña recibiría 216 millones, el 21,5%".

"En definitiva, de los cerca de 3.000 millones de euros con que están dotados el fondo climático y el mecanismo del IVA de las pymes, Cataluña se queda con el 56%", ha denunciado la consejera andaluza de Hacienda.

"PRIVILEGIOS POLÍTICOS"

Además de estos "privilegios económicos", el sistema incorpora otros dos mecanismos o "ajustes oscuros" que "pretenden privilegiar políticamente el independentismo", en opinión del Gobierno andaluz, desde donde especifican que se trata de la participación del IVA en las competencias no homogéneas y la gestión en red.

La consejera sostiene que la posibilidad que abre el modelo presentado por María Jesús Montero de financiar con una mayor participación del IVA las competencias no homogéneas es "algo que claramente se ha diseñado en favor de Cataluña, la comunidad que tiene más competencias diferentes al resto de autonomías", en materia, por ejemplo de Policía o de cercanías ferroviarias (rodalíes).

"Obviamente, no nos oponemos a que se financien estas competencias, pero nos tememos que la posibilidad de hacerlo con mayor porcentaje de participación en el IVA esconde un objetivo inconfesable: entregar al independentismo los recursos necesarios para seguir ejecutando su hoja de ruta separatista", ha apostillado Carolina España.

La consejera ha agregado que "es lo mismo" que ocurre con "la supuesta gestión en red o los modelos de gestión compartida de los que habló la ministra, que abren la puerta a la fragmentación de la Agencia Tributaria (AEAT), a lo que se oponen hasta los inspectores de Hacienda, porque restaría eficacia a la gestión y a la lucha contra el fraude fiscal".

Carolina España ha concluido que, "con estos 'ajustes perversos y oscuros', se está facilitando que, cuando el Gobierno catalán decida volver a declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, como ya hizo en 2017, disponga de los recursos necesarios para hacerlo. Y entonces vendrán las lamentaciones", ha advertido la consejera para finalizar.