Sanidad apuesta por el sueño como un pilar de la salud junto a la nutrición y la actividad física

El viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro, ha inaugurado la XXXIV Reunión de la Sociedad Española del Sueño que se celebra hasta el sábado en Granada, con el lema 'El sueño en el centro de la salud a cualquier edad' y la participación de más de 300 expertos.

Navarro ha subrayado la importancia del sueño "como uno de los principales pilares de la salud junto a la nutrición, la actividad física y el cuidado de la salud mental".

Navarro, que ha asegurado que "el sueño no sólo contribuye a nuestro bienestar general presente, sino que determina un futuro saludable", ha señalado que "los problemas del sueño presentan una preocupación creciente para la salud pública, dado que se asocian a alteraciones en la motivación, la emoción y el funcionamiento cognitivo".

En este sentido, ha abundado que "un sueño pobre o inadecuado afecta a prácticamente todos los sistemas corporales y los trastornos crónicos del sueño predisponen a enfermedades cardiovasculares, disfunción metabólica, problemas de salud mental y mortalidad temprana".

Por este motivo, ha explicado el viceconsejero, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha incorporado el "sueño saludable como hábito fundamental en la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía" y se ha fijado como objetivo estratégico "incrementar las horas y la calidad del sueño en la población".

En el último estudio realizado, de 2023, un 71 por ciento de la población infantil y un 72,3 por ciento de la población adulta dormían las horas recomendades por la Sociedad Española del Sueño de acuerdo con las edades.

Asimismo, ha recordado que el cuidado del sueño forma parte de la cartera de servicios que ofrece el Servicio Andaluz de Salud, debido a que es un "elemento clínico relevante y determinante transversal con impacto en múltiples patologías".

Así, ha destacado la labor que realizan las Unidades de Sueño de los hospitales para diagnosticar y tratar los trastornos derivados del sueño y la incorporación de pruebas como actigrafías o vídeo-electroencefalografías para los estudios del sueño.

Finalmente, Navarro ha citado otros planes de la Consejería de Sanidad que atienden el impacto de estas enfermedades en la calidad del sueño, tanto en los propios pacientes como en sus cuidadores.

Especialistas de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha presidido el comité organizador de esta XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño (SES), que reúne hasta el sábado a más de 300 expertos en el abordaje de patologías relacionadas con el sueño en el Palacio de Congresos de Granada.

La neurofisióloga clínica del Hospital Virgen de las Nieves y presidenta del comité organizador local, Carmen Iznaola, ha señalado que "el sueño es el eje que equilibra al resto de pilares de la salud ya que un sueño de calidad favorece una mejor nutrición, una mayor práctica de ejercicio y protege la salud mental".

La especialista ha explicado la importancia de la calidad del sueño en distintas etapas de la vida "especialmente crucial durante la infancia y la adolescencia, porque es determinante para un adecuado neurodesarrollo y, por tanto, interviene en los procesos de aprendizaje de manera preferente.

En la edad adulta, dormir bien no sólo garantiza una vigilia de calidad, sino que es esencial para el correcto funcionamiento del resto de sistemas y aparatos del organismo".

Según la experta, "la necesidad de sueño cambia en cada persona, de acuerdo con la edad, el estado de salud, el estado emocional y otros factores. El tiempo ideal de sueño es aquel que nos permita realizar las actividades diarias con normalidad".

Carmen Iznaola ha manifestado que "el sueño es una función fisiológica esencial para la vida humana. La duración insuficiente y la mala calidad del sueño se han asociado con resultados adversos para la salud, como el aumento de la mortalidad, aumento de peso y obesidad, diabetes y alteraciones en el metabolismo, inflamación, enfermedad cardiovascular y alteraciones en el funcionamiento neurocognitivo y en la salud mental".

La especialista ha apuntado a dos condicionantes sociales que tienen un impacto directo y notable sobre nuestro descanso.

El primero "es el hecho de vivir en una sociedad acelerada y marcada por la inmediatez en la que se ha extendido la falsa creencia de que dormir es una pérdida de tiempo".

Por otro, la generalización y el uso inadecuado de dispositivos electrónicos con pantallas emisoras de luz azul como tabletas, ordenadores o teléfonos móviles en las horas previas al descanso nocturno.

"Este hábito interfiere de forma significativa en el inicio y mantenimiento del sueño, provocando dificultades para conciliarlo y un aumento de los despertares nocturnos", ha apostillado.

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves cuenta con una unidad del sueño en la que el principal motivo de asistencia es el insomnio.

Los profesionales, altamente cualificados, identifican el problema, analizan las posibles causas, establecen el diagnóstico, fundamentalmente a través de la historia clínica detallada y, cuando es necesario, realizan pruebas complementarias como la actigrafía o la polisomnografía.