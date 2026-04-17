Sanidad incorpora un equipo del 061 para traslados de pacientes críticos en el nordeste de Granada

Equipo del 061 para traslado de críticos en el nordeste de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha incorporado un equipo de emergencias sanitarias terrestre del 061, con base en Baza, destinado a la realización de traslados interhospitalarios de pacientes críticos en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada.

La unidad está integrada por un profesional médico, personal de enfermería y un técnico de emergencias sanitarias, y opera en horario nocturno, de 20,00 a 8,00 horas.

Este recurso se suma a los dispositivos ya existentes en la zona y se orienta a la atención de pacientes con patologías tiempo-dependientes, en un contexto marcado por la dispersión geográfica y la distancia a los hospitales de referencia.

El equipo complementa la actividad del helicóptero del 061, que continúa realizando traslados interhospitalarios desde su base en Baza en horario diurno, lo que permite la cobertura del servicio durante las 24 horas.

El transporte sanitario de pacientes críticos en Andalucía está coordinado por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que organiza los recursos disponibles en función de las necesidades asistenciales.

La incorporación de este equipo se enmarca en las actuaciones de organización del transporte sanitario en la zona, mientras se continúa con la tramitación del nuevo contrato de servicio.