El SAS activa un plan para reforzar las Urgencias de Motril (Granada) y ampliar la plantilla médica

Archivo - Zona de urgencias del Hospital comarcal Santa Ana de Motril (Granada). (Foto de archivo). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha puesto en marcha un paquete de medidas estructurales y organizativas para reforzar la cobertura médica del Servicio de Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril (Granada), que en los últimos meses ha afrontado una menor disponibilidad de facultativos debido a la dificultad para cubrir vacantes y ausencias temporales, en un contexto de mayor presión asistencial por la estacionalidad de la Costa Tropical.

Según ha informado la Junta en un comunicado, el centro atendió en 2025 cerca de 98.660 urgencias, con un aumento del 9% durante los meses de verano respecto al trimestre anterior. Aunque el hospital cuenta con autorización para cubrir todas sus vacantes, bajas y reducciones de jornada, la principal dificultad se encuentra en la escasez de profesionales disponibles que acepten los nombramientos ofertados, una situación que afecta a distintos ámbitos del sistema sanitario público.

La Dirección Corporativa del SAS ha incorporado dos nuevas plazas a la plantilla del servicio a finales de 2025 y ha incluido en el anteproyecto de presupuesto una solicitud para ampliar la plantilla hasta los 29 médicos de familia SCCU, siete más que en la actualidad. Además, las cinco vacantes existentes serán ofertadas en el próximo Concurso de Traslados y aquellas que no se cubran se incorporarán a la Oferta de Empleo Público (OPE), actualmente en proceso de resolución.

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD Y ESTRATEGIA PROVINCIAL

A través de la Resolución 0033/2026, el SAS autorizó la totalidad de las necesidades horarias comunicadas por el centro para el programa extraordinario de accesibilidad, que permite la participación voluntaria y retribuida de facultativos de otros hospitales. Con el objetivo de aumentar el nivel de adhesión a este programa, la Gerencia del Área liderará una estrategia provincial con la participación de los principales hospitales de Granada y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, orientada a programar apoyos con antelación y facilitar la colaboración de los profesionales interesados.

El SAS mantiene además un plan de contingencia activo en el centro, con seguimiento semanal, reorganización de circuitos asistenciales y apoyo de otros servicios del hospital. Asimismo, el SAS está revisando la configuración del programa de accesibilidad para valorar la posibilidad de extender su aplicación a los propios profesionales del centro.

El viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás José Navarro Díaz, y el Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Antonio Luis Cansino Osuna, han trasladado estas medidas en una reunión mantenida este lunes con los sindicatos y los profesionales del centro, en la que se ha puesto de manifiesto la voluntad de la Administración de "avanzar de forma conjunta en la solución a la situación de Urgencias de Motril".