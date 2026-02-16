El Teatro Alhambra de Granada acoge este miércoles el espectáculo 'Murmullo', dirigido por Aitana Sar

Imagen de 'Murmullo', de Aitana Sar - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Alhambra, espacio dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acoge este viernes a las 20,00 horas la representación de 'Murmullo', un espectáculo dirigido por Aitana Sar que aborda la muerte y el duelo desde una mirada luminosa y vitalista.

Así lo ha indicado este lunes la Junta en una nota de prensa sobre esta obra, segunda parte del 'Tríptico de la vida' impulsado por la compañía Cuarta Pared con motivo de su 40º aniversario, que se ha gestado durante dos años como parte de una apuesta por el trabajo en continuidad con creadoras vinculadas a su trayectoria.

La obra reivindica la necesidad del relato como forma de mantener vivas las relaciones con quienes ya no están. No en vano, la palabra relato comparte raíz con relación: "contar y escuchar se convierten así en una manera de permanecer en contacto con lo invisible, con el otro lado de las cosas, con aquello que no alcanzamos a comprender".

Más allá de hablar de la pérdida, 'Murmullo' reflexiona sobre aquello que "hacemos para aferrarnos a la vida: celebrar, cantar, llorar y reír al mismo tiempo". La crítica ha destacado la delicadeza y la potencia poética de la propuesta.

La acción se sitúa en un espacio cotidiano: la terraza de un bar donde cuatro amigos comparten una sobremesa tras asistir al velatorio de un quinto amigo. En este contexto realista se introduce progresivamente una dimensión simbólica que transforma la escena. A través de la aparición del cuento persa 'El lenguaje de los pájaros', la obra establece "un paralelismo entre el viaje de las aves en busca de un orden común y el proceso de tránsito emocional que emprenden los personajes".

A partir de este dispositivo dramatúrgico, la propuesta desarrolla un diálogo entre dos planos --el cotidiano y el simbólico-- que acaban entrelazándose y cuestionando los límites entre realidad e imaginación. El espectáculo propone así un recorrido colectivo hacia la superación del duelo, subrayando la importancia de la compañía y del relato compartido como elementos de sostén.

Dirigida por Aitana Sar, responsable de la dramaturgia con Miguel Valentín, la obra cuenta con la ayudantía de dirección y creación de Víctor Barahona y un reparto integrado por Nataliya Andru, Marina Herranz, Andrés Picazo y Fran Vélez.

Por otro lado, el Teatro Alhambra acoge los días 20 y 21, a las 20,00 horas, el espectáculo '¿Dónde están los niños?', dirigido por Jokin Oregi, que contará con la colaboración en directo de la agrupación coral Pueri Cantores de la Catedral de Granada, bajo la dirección de Patricia Latorre. El reparto está integrado por Sandra Ferrús, Getari Etxegarai, Javier Barandiaran, Iñigo Aranburu, Ruth Gimera e Irene Zarrabeitia.

Con una amplia trayectoria al frente de la compañía Marie de Jongh, especializada en teatro para la infancia y la familia, Jokin Oregi presenta en esta ocasión una propuesta dirigida al público adulto. '¿Dónde están los niños?' supone un cambio de enfoque en su línea de trabajo habitual y se plantea como uno de sus proyectos escénicos de mayor envergadura.

La obra aborda la salud mental infantil desde una perspectiva que interpela directamente al mundo adulto, poniendo el acento en la responsabilidad colectiva de la sociedad. Más que centrarse en la representación de la infancia, la pieza construye un relato que funciona como un reflejo de los comportamientos, silencios y contradicciones de los adultos que rodean a los menores.

La participación en directo del coro Pueri Cantores subraya la dimensión colectiva y emocional de la propuesta, que invita al público a "reflexionar sobre la relación entre adultos e infancia y sobre los mecanismos sociales que influyen en el bienestar emocional de los menores".