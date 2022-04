El Teatro Alhambra de Granada presenta el estreno absoluto del montaje 'Ex. El final del simulacro'

GRANADA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta en el Teatro Alhambra de Granada el estreno absoluto, compartido con el Central de Sevilla, del montaje 'Ex. El final del simulacro' de David Montero y Belén Maya, que estará en cartel los días 22 y 23 de abril a las 21,00 horas.

El espectáculo es fruto de una de las residencias del programa Ágora, del Centro de Formación Escénica de Andalucía, según ha informado la Junta en una nota de prensa este miércoles. Belén y David cuentan la historia de una pareja con diez años a sus espaldas, tres casados, un divorcio, y "cero" hijos y propiedades en común, así como "ocho" espectáculos juntos y otros tantos "sin hablarse".

Tras ellos, David propone a Belén montar un noveno espectáculo juntos: 'Ex (El final del simulacro)'. El proceso de ensayos se convierte en "una investigación física, emocional y política sobre lo que un día fuimos y ya no somos, sobre lo que creemos que ya no somos y seguimos siendo, sobre lo creemos estar siendo y quizá no seamos nunca".

Es el tercer proyecto que David Montero afronta en complicidad con la compañía La Suite, tras 'Si yo fuera Madre' y 'Turismointerior'. Esta colaboración ha ido asentando un lenguaje que parte de lo autobiográfico para indagar en lo político.

En esta ocasión, parten del encuentro real entre el propio dramaturgo y su ex pareja, la bailaora Belén Maya, para cuestionar el relato dominante del presente al que, en acertada expresión de Caroline Eliacheff y Daniel Soulez, podríamos llamar "el tiempo de las víctimas".