Un total de 110 especialistas internos residentes se incorporan al Clínico San Cecilio de Granada

Recibimiento a los nuevos Especialistas Internos Residentes (EIR) del Hospital Clínico de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha recibido este miércoles oficialmente a los nuevos Especialistas Internos Residentes (EIR) que los próximos años completarán su formación en este centro, durante períodos que oscilan entre los dos y los cinco años, en función de la especialidad.

En total, se incorporan al hospital en 2026, 110 residentes de diferentes campos de estudio. De ellos, 82 provienen de medicina, 17 de enfermería, seis de farmacia, tres de psicología, uno de física y uno de bioquímica.

Según informa la Junta, 83 de estos nuevos residentes en formación se distribuirán en las 39 especialidades hospitalarias que dependen directamente de la Comisión de Docencia del Clínico San Cecilio.

A ellos que hay que sumar las especialidades de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria (23 residentes), las de Medicina y Enfermería de Salud Laboral, y la de Medicina Preventiva que dependen de sus respectivas Comisiones de Docencia.

La principal novedad es que el Clínico San Cecilio formará por primera vez a una residente de Medicina de Urgencias y Emergencias tras ser seleccionado entre los centros que pilotarán esta nueva especialidad.

Además, se incrementan plazas en aparato digestivo, psicología clínica y psiquiatría.

Con estas 110 incorporaciones, el hospital alcanza el mayor número de nuevos residentes de su historia, superando ampliamente los 400 profesionales actualmente en formación.

En ello es fundamental la implicación de los más de 120 tutores que aseguran un proceso de tutorización individual y pormenorizado.

El acto de bienvenida ha contado con la participación del director gerente del Clínico San Cecilio, Manuel Reyes, el director médico Francisco Guerrero, y la directora de enfermería Irene Bolívar que han agradecido a los nuevos residentes su apuesta por el hospital como centro para realizar su especialidad.

Reyes ha destacado "la tradición docente del Clínico y su combinación de experiencia y modernidad".

Tras una serie de charlas, el acto ha concluido con una mesa de especialistas internos residentes que se encuentran actualmente en distintos momentos de su formación especializada en el Clínico San Cecilio en la que han participado Lucía Rodríguez (MIR-2 Medicina Interna), Paula Lastra (MIR-2 de Aparato Digestivo) y Lola de Jaime (MIR-4 de Obstetricia y Ginecología).