Villamandos resalta que "la mayor reforma del sistema universitario andaluz en 30 años" garantiza la calidad del sistema

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, atiende a los medios en presencia del rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, a su derecha, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda - ÁLEX CÁMARA - EUROPA PRESS

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado este viernes que su departamento afronta el último año de legislatura "en las mejores condiciones", tras llevar a cabo "la mayor reforma del sistema universitario andaluz en los últimos 30 años", que culminará con la aprobación de la Ley de Universidades para Andalucía, pendiente del informe del Consejo Consultivo para remitirla al Parlamento y que "garantizará la excelencia y calidad de nuestras universidades para seguir ganando en competitividad", así como de la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Activa).

Lo ha indicado, según ha informado la Junta en una nota de prensa, durante su intervención en el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Granada, junto con su rector, Pedro Mercado, y en la que Gómez Villamandos ha destacado también el prestigio internacional de la UGR, como lo constata la posición que ocupa, "año tras año, en los ranking más influyentes como Shangái, donde consolida su posición entre las más sobresalientes del mundo y se sitúa en el grupo de las tres mejores universidades españolas tras las de Barcelona y Valencia".

El titular andaluz de Universidad ha aludido al esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía con las universidades públicas, que este año cuentan con una cuantía récord de 1.750 millones de euros a través del modelo de financiación, lo que supone un incremento cercano al 30 por ciento desde el año 2018. "Nunca ha existido una apuesta tan fuerte por estas instituciones académicas como con Juanma Moreno al frente del Gobierno de la Junta", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "todos los años las transferencias han sido muy superiores a las subidas salariales, lo que ha permitido afrontar los grandes retos que abordan nuestras universidades".

Gómez Villamandos ha resaltado, igualmente, la existencia de una oferta académica "adaptada a las necesidades", con lo que el curso 2025-2026 las universidades públicas van a estrenar "el mayor número de titulaciones tras tener que ceñirse año tras año a una oferta que no han podido actualizar en casi tres lustros". Así, de las 188 nuevas titulaciones aprobadas que se incorporarán a la oferta académica hasta 2028, este curso arrancan un total de 41.

Además, ha apuntado que se ofertarán en torno a 1.500 plazas de Medicina de nuevo ingreso, lo que "hará que sea el año en el que más estudiantes ingresen en el sistema público en los grados de esta especialidad, que, además, los andaluces pueden estudiar en cualquier provincia de nuestra comunidad tras su implantación esta legislatura en las universidades de Almería, Jaén y Huelva".

"Andalucía es además la comunidad autónoma que más plazas públicas de nuevo ingreso de grado, máster y doctorado ofrece para el presente curso al estudiantado universitario en el conjunto del país, con un total de 78.773, casi el 18 por ciento de la oferta pública disponible a nivel nacional", ha enfatizado el consejero, quien ha precisado que esta subida de plazas en la comunidad "contrasta con el comportamiento demostrado por el resto de España, que se encuentra inmerso en un claro escenario de descenso de la oferta, con la eliminación de 533 plazas en las universidades públicas".

Además, ha agregado que mientras que en España las plazas de grado de nuevo ingreso en las privadas supone un 35 por ciento del total, en Andalucía no llegan al once por ciento. En relación a las mejoras laborales para el personal universitario, Gómez Villamandos ha subrayado los "acuerdos históricos" alcanzados para mejorar sus condiciones, como los nuevos complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI), cuya convocatoria de 2024 se ha resuelto con casi 13.000 beneficiarios --2.947 en el caso de la UGR--, mientras que para 2025 el plazo de solicitudes finaliza el próximo lunes 15 de septiembre, así como la carrera horizontal para el personal técnico de gestión y administración de servicios, que suman unos 10.800 en las universidades públicas andaluzas.

Gómez Villamandos ha anunciado también que en breve verá la luz la convocatoria por valor de 27 millones de euros para financiar la acreditación y la actividad de las denominadas unidades de excelencia en investigación y las unidades de investigación competitiva, unas ayudas que "vendrán acompañadas de convocatorias de proyectos de investigación, una vez que tengamos la resolución definitiva de la convocatoria anterior, y de otras de infraestructuras y transferencia, por un total de unos 90 millones de euros".

Por último, el consejero ha puesto el acento en el marcado carácter social de la política universitaria andaluza para garantizar la igualdad de oportunidades. Así, se ha referido a la reserva del uno por ciento adicional de plazas de ingreso para alumnos en situación de vulnerabilidad, una medida de la que se han beneficiado 342 jóvenes durante los cursos 2023-2024 y 2024-2025, a los que hay que sumar los 241 que lo harán el próximo año académico, hasta un total de 583.

En el caso de la universidad granadina, 66 estudiantes han comenzado el grado mediante este cupo en los dos cursos anteriores, mientras que 50 lo harán en el curso 2025-2026. Igualmente, ha asegurado que el decreto que regula los precios públicos universitarios en Andalucía es "el más social" de toda España, al incluir medidas como la congelación un año más de los precios de las matrículas o la bonificación del 99 por ciento del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, toda vez que ha apuntado al incremento del complemento autonómico a las becas Erasmus+, "con una subida total en esta legislatura que asciende a un diez por ciento".