El vino que tomó Carlos V volverá a degustarse en la Alhambra de Granada en un evento enológico y musical

El director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, y el alcalde de Alcalá la Real, Antonio Marino Aguilera Peñalver, entre otros, durante la presentación de la iniciativa, en la Puerta del Vino junto al Palacio de Carlos V. - JUNTA

GRANADA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG), adscrito a la Consejería de Cultura y Deporte, y el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) organizarán el próximo 21 de junio el evento enológico-musical 'El vino que tomó Carlos V', en el marco del Festival Internacional de Música y Danza.

La iniciativa conmemora el 500 aniversario de la presencia del emperador Carlos V en la Alhambra, recuperando una tradición histórica vinculada al consumo de vinos procedentes de la ciudad jienense de Alcalá la Real.

Así, antes del concierto 'Música para la Coronación Imperial de Carlos V' y en el mismo enclave donde el emperador celebró su estancia en Granada, tendrá lugar una degustación de vinos que evocará aquel contexto histórico.

El director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha destacado este miércoles en rueda de prensa el valor de este tipo de propuestas: "Profundizar en las relaciones históricas de la Alhambra con su entorno es también enriquecer su patrimonio inmaterial. Con este evento queremos conmemorar, desde la emoción y la cultura, el quinto centenario de la estancia de Carlos V en Granada, un episodio que marcó profundamente la historia del monumento", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Alcalá la Real, Antonio Marino Aguilera Peñalver, ha recoreado que la presencia y fama del vino de su municipio y la Alhambra se fundamentan en un privilegio concedido por Fernando el Católico en 1515 y confirmado por su nieto Carlos V en 1526.

"Es el llamado Privilegio del Vino, documento de extraordinario valor en el que el emperador, tras recibir a una comitiva alcalaína, reafirma la exclusividad de entrada para los vinos de Alcalá en Granada, exclusividad que se mantendría durante toda la Edad Moderna", ha expuesto.

El vino que se servirá en el evento será un blanco 'Blanca María', fermentado doce meses en barrica de roble francés, a partir de la variedad Chardonnay, y un tinto "Marcelino Serrano", envejecido 23 meses en barricas de roble francés, procedente de viñedo ecológico variedad Graciano.