El 061 entrena en reanimación y uso del desfibrilador a alumnos de Medicina de Huelva

Entrenamiento en soporte vital y desfibrilación externa del alumnado del primer curso de Medicina de la Universidad de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha organizado junto al Área de Medicina de la Universidad de Huelva el entrenamiento en soporte vital y desfibrilación externa del alumnado del primer curso de Medicina.

Según ha indicado la Junta en una nota, esta actividad formativa de carácter voluntario, en la que se han incluido metodologías didácticas innovadoras, y a la que los estudiantes se han inscrito "masivamente", ha sido acogida "con grandísimo interés y altísima satisfacción por los participantes".

Desarrollada en la Facultad de Enfermería, facultad a la que pertenece el nuevo Grado Universitario de Medicina, ha contado con el apoyo de su decana, Ángela Ortega, que ha visitado la actividad.

Durante la formación, los alumnos han puesto en práctica técnicas de reanimación cardiopulmonar y técnicas de desobstrucción de la vía aérea, al tiempo que han aprendido a situar al paciente en posición lateral de seguridad y el uso del desfibrilador, entre otras técnicas para la atención de pacientes en situaciones de emergencias incluidas dentro del plan de formación del colectivo.

Profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Huelva han participado de forma voluntaria en esta actividad, acompañados por el director de este centro, Juan Chaves, en la que el alumnado del primer curso de la segunda promoción de Medicina ha podido conocer el funcionamiento de los servicios de emergencias sanitarias del 061 en Andalucía y cómo intervenir en situaciones críticas de la mano de expertos en la materia.