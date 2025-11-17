Adjudicadas las obras de desvío de arroyos tributarios del río Tinto para evitar inundaciones en Nerva

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural adjudicó a finales del mes de octubre, por valor de 207.611 euros (IVA incluido), el proyecto constructivo de desvío y encauzamiento de arroyos tributarios al río Tinto en Nerva (Huelva) para "prevenir y minimizar" los daños por desbordamiento, debido a los problemas de inundaciones que padece el núcleo y que provocan "cuantiosos" daños socioeconómicos.

Según recoge la documentación, consultada por Europa Press, la adjudicataria ha sido la empresa WSP SPAIN-APIA S.A. y el proyecto conlleva una serie de actuaciones, tales como estudio de alternativas, proyecto de construcción, topografía y cartografía, estudio geológico-geotécnico, planos parcelarios, etc.

Señala la documentación que esto se engloba dentro de actuaciones con enfoque preventivo, "preferentemente a través de soluciones basadas en la naturaleza", de medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos asociados a las sequías y catástrofes vinculadas al agua, concretamente en la prevención de los daños causados por tormentas, escorrentías, avenidas, inundaciones, deslizamientos y otros tipos de catástrofes naturales y adversidades climáticas.

Así, señala que Nerva precisa de "una respuesta de las administraciones públicas que resuelvan o, al menos, mitiguen los riesgos de los episodios" de inundaciones. Apunta la memoria que el núcleo urbano está situado a las orillas de la confluencia de tres cauces, todos tributarios, al río Tinto por su margen izquierda como son el arroyo del Barranco de las Tejoneras, el arroyo del Barranco de Enmedio y al arroyo del Barranco de Santa María, de forma que con el crecimiento de Nerva estos arroyos se han ido desviando y encauzando, "al tiempo que se acercaban progresivamente las edificaciones e infraestructuras a las zonas próximas al cauce".

Prosigue indicando que, aunque estos cauces presentan una "adecuada capacidad de desagüe" para crecidas ordinarias, en los últimos años se han ido produciendo una serie de crecidas "extraordinarias" que han ocasionado inundaciones "con grave riesgo para personas, bienes e infraestructuras", como las de los años 2001, 2006, 2010, 2013, en diciembre de 2019, donde se produjeron "importantes inundaciones en Nerva que anegaron calles, casas y garajes" y, la última, este pasado sábado, cuando la borrasca Claudia provocó el desborde del barranco Santa María, anegando calles del municipio.

Así, explica que estos fenómenos se ven afectados además por la rotura en 1996 de una presa minera aguas arriba del Barranco de las Tejoneras, "que arrastró el depósito de residuos mineros hasta cegar prácticamente el muro del embalse de las Marismillas".

Remarca la memoria redactada que esta situación se ha agravado desde agosto del año 2018, debido al incendio forestal que se declaró en el paraje conocido como el 'Barranco de las Veguillas', en el municipio de Nerva que, "dadas las adversas condiciones meteorológicas", se extendió por los términos municipales de Minas de Riotinto, Campofrío, El Campillo, La Granada de Ríotinto y que afectó a una superficie total de 1.749 hectáreas, siendo Nerva el término municipal con mayor superficie afectada con cerca del 67% de la superficie total.

Estos trabajos, que tienen la finalidad de llevar a cabo soluciones constructivas para la defensa de Nerva ante las inundaciones recurrentes que viene padeciendo en los últimos años como consecuencia del desbordamiento de los caudales de avenidas extraordinarias del arroyo Santa María, tendrá un plazo de ejecución de doce meses, contados a partir del día de la firma del contrato.