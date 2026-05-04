Adjudicados dos contratos de renovación de firmes de las carreteras de Huelva

Arreglo de una carretera en la provincia de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación de los dos contratos de renovación de firmes de las carreteras de titularidad autonómica de la provincia de Huelva.

Según ha informado la Junta en una nota, los contratos recientemente adjudicados tienen como objetivo "garantizar unos niveles adecuados de seguridad y comodidad" para los usuarios de las carreteras, así como "mejorar" las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en la provincia de Huelva. Para ello, se ha realizado un análisis del estado de la red viaria autonómica para asegurar "una adecuada ejecución" de las capas de firme.

El contrato se ha dividido en 16 lotes en Andalucía, dos por provincia, con un reparto económico "equilibrado". En el caso de Huelva, acarrea un coste para la administración de 17,5 millones de euros y se centrará en los tramos más deteriorados de la red viaria.

El primer lote, correspondiente a la zona Sureste de la provincia, se ha adjudicado a la UTE de las empresas Trabajos Bituminosos S.L. y Mezclas y Bituminosos S.L. por 7,5 millones de euros, mientras que el segundo lote, que abarca la zona Norte y Suroeste de la provincia, ha recaído en Masfalt por diez millones de euros.

Las actuaciones previstas en los pliegos incluyen la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.

Estos contratos, con una duración estimada de siete meses, tienen la posibilidad de prórroga, lo que implicaría un aumento de las partidas y los tramos de vía atendidos.