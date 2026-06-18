Andalucía exige un presupuesto específico y adaptado para frutas y hortalizas dentro de la PAC

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco (c), asiste a la clausura de la undécima edición del Congreso Internacional de Frutos Rojos celebrada en Huelva. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pachecho, ha exigido este jueves que el sector de las frutas y hortalizas cuente con un presupuesto específico y adaptado dentro de la Política Agraria Común (PAC) que además "debe ser fuerte y robusto para beneficiar a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)".

Así lo ha dicho Fernández-Pacheco durante la clausura de la undécima edición del congreso internacional de frutos rojos, donde ha reconocido que es "uno de los más dinámicos y organizados de la agricultura europea y su éxito depende de contar con presupuesto suficiente, lo que no solo evitará la fragmentación del mercado único; sino que garantizará la cohesión y competencia leal entre regiones", según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Además, el consejero ha explicado que "en los últimos años, la falta de equilibrio en la cadena alimentaria, las crisis geopolíticas y climáticas; así como los nuevos acuerdos comerciales urgen avanzar hacia una mayor ordenación de los mercados agrarios con más regulación pública y capacidad de autorregulación". "Y desde las regiones estaremos vigilantes de que así sea en el próximo marco financiero plurianual".

En este sentido, Fernández-Pacheco ha señalado que "hablar del modelo agrícola en Huelva es poner en valor el empleo directo e indirecto que generan las políticas vinculadas a la PAC y los programas operativos de las OPFH". Un total de más de 650 millones de euros desde 2019 a 2025 en forma de pagos directos, ayudas de desarrollo rural y subvenciones destinadas a los programas operativos que, a juicio del consejero en funciones, "han contribuido a generar un modelo agroalimentario diverso y a situar al sector de los frutos rojos a la vanguardia de un modelo de agricultura basado en la calidad, la sostenibilidad, la eficiencia energética y de regadío".

A este respecto, ha lamentado que este modelo que "tanto desarrollo" ha aportado para los pueblos "se pueda ver debilitado en el próximo marco financiero plurianual al incluir la intervención sectorial de frutas y hortalizas en los sobres nacionales que no cuentan con presupuesto independiente para ello".

Durante su intervención, el titular del ramo en funciones ha puesto en valor el peso de los frutos rojos en la renta agraria andaluza, con el 8,8 por ciento del total, y ha abundado en el marcado carácter exportador del sector de las berries que, "solo en el primer trimestre del año, desde Andalucía se han vendido 106.267 toneladas por más de 604 millones de euros". "Esto es, más del 80 por ciento valor y peso a nivel nacional".

"Unos datos que sin duda demuestran la excelencia de nuestro producto y la dedicación de un sector cada vez más profesionalizado que, además de superarse día tras día, se enfrenta a otros desafíos sobrevenidos que impiden conseguir el objetivo de producción, como ha sido con los últimos trenes de borrascas", ha continuado.

MÁS DE 9,3 MILLONES DE EUROS PARA EL CAMPO ONUBENSE

En esta línea, el consejero de Agricultura en funciones ha avanzado que desde la Junta de Andalucía se están destinando distintas líneas de subvenciones para paliar, en la medida de lo posible, las pérdidas ocasionadas. "En total, con lo que se está resolviendo esta semana, son más de 9,3 millones de euros de ayudas que recibirán 1.682 beneficiarios por pérdidas de más del 30 por ciento en el potencial productivo dentro de la capa inundada y por pérdidas en ganadería extensiva", ha añadido.

Junto a la meteorología, Fernández-Pacheco ha vuelto a insistir en las enfermedades de sanidad vegetal como otro de los grandes retos del sector, ya que al no contar con suficientes herramientas fitosanitarias, el sector no puede competir en igualdad de condiciones con otros países.

A este respecto, desde Andalucía ya se ha reclamado al Ministerio de Agricultura "la necesidad de autorizar sustancias activas de forma excepcional siempre y cuando sea necesario para contar con soluciones eficaces, seguras y sostenibles".

Por último, el titular del ramo se ha referido al déficit de agua en la provincia onubense debido, entre otras cuestiones, a "la falta de ejecución de obras hidráulicas por parte del Gobierno central, entre las que destaca la Presa de Alcolea".

"SIN NOTICIAS DE LA PRESA DE ALCOLEA"

"Hace ya seis meses que desde la Junta firmamos un protocolo para hacernos cargo de las obras tras meses y meses, siete en concreto, sin respuesta por parte del Gobierno. La única respuesta del secretario de Estado de Agua, Hugo Morán, es que el proyecto está desfasado técnica y económicamente y que no se puede comprometer a ninguna administración sin saber cuál va a ser la respuesta real del proyecto que se va a ejecutar", ha detallado el consejero.

Ante esto, Fernández-Pacheco ha lamentado que "la legislatura ha terminado y no hay noticias del Gobierno central sobre la Presa de Alcolea"; si bien ha insistido en que "el proyecto sigue teniendo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en vigor y desde la Junta de Andalucía tenemos la capacidad de hacernos cargo de la obra y acometer una posible modificación del proyecto".