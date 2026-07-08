Andalucía propone reasignar los fondos del sector vitivinícola para que "se priorice la demanda de las regiones"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco (centro), en una atención a medios en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha insistido este miércoles en que Andalucía necesita "más recursos" en el marco de la Intervención Sectorial del Vino (ISV) y para ello propone que se haga una reasignación de los fondos que llegan al sector vitivinícola con un cambio de criterio para "priorizar la demanda en regiones que no llegan a cubrir con los fondos asignados ni un tercio de lo solicitado por el sector, como es el caso de Andalucía".

Así lo ha explicado Fernández-Pacheco en rueda de prensa, quien ha detallado que "Andalucía hace un buen uso de los fondos para promoción del vino" y "requiere que llegue mayor financiación a aquellas otras líneas o medidas en las que sale peor parada, como es el caso de la reestructuración y reconversión del sector, donde quedan fuera hasta el 43 por ciento de los demandantes andaluces a pesar de cumplir con los requisitos", según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

En esta línea, el titular del ramo en funciones ha recalcado que "Andalucía va a seguir solicitando más recursos en la ISV y mayor posibilidad de transferir fondos de una medida a otra porque no puede ser que los criterios de reparto de fondos se mantengan inamovibles mientras el sector no deja de evolucionar".

GRUPO DE TRABAJO CON ARROCEROS

De otro lado, ha vuelto a reclamar una mayor implicación de las administraciones con el sector arrocero, "ya que atraviesa una situación crítica que amenaza la viabilidad económica de explotaciones, cooperativas e industrias transformadoras vinculadas al arroz".

Al respecto, Fernández-Pacheco ha avanzado que desde la Consejería de Agricultura se ha conformado un grupo de trabajo con el sector y se ha trasladado al ministro Luis Planas la necesidad de que desde el Gobierno se defienda al sector arrocero andaluz en el seno de la Comisión Europea "para que pueda seguir siendo rentable y competitivo frente a otros países".

Asimismo, aprovechando la ampliación de presupuesto de la reserva de crisis, Andalucía ha solicitado que se active esta medida para apoyar, puntualmente en esta campaña, a aquellos arroceros de Andalucía que tienen almacenada gran parte de la producción del año pasado debido a las graves perturbaciones del mercado que ha provocado la entrada de arroz sin aranceles procedente de Asia.

"El sector necesita la aplicación efectiva de cláusulas de salvaguarda y de cláusulas espejo, el etiquetado obligatorio del origen del arroz, ayudas agroambientales específicas para zonas de alto valor ecológico, apoyo institucional y financiero al sector en el ámbito de la promoción y también una mediación ante Bruselas que permita a los arroceros andaluces sacar la producción y continuar con un cultivo que da de comer a muchas familias", ha abundado el consejero en funciones.