Andalucía se suma a los Días Europeos de la Artesanía con un centenar de actividades

Visita de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, a la Escuela de Arte León Ortega de Huelva con motivo de la celebración de los Día Europeos de la Artesanía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía participa un año más en los Días Europeos de la Artesanía, que se celebran del 7 al 12 de abril, bajo el lema 'Con el corazón en el oficio'. Durante esta semana se desarrollarán en las ocho provincias andaluzas alrededor de un centenar de actividades dirigidas a acercar al público los oficios artesanos, dar visibilidad a su valor histórico y cultural y reforzar su papel como atractivo turístico.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Andalucía conmemora desde 2014 esta efeméride que, como en ediciones anteriores, acogerá jornadas de puertas abiertas, conferencias, demostraciones en vivo en talleres y exposiciones, que suponen cerca del 20 por ciento de los convocados en toda España a lo largo de esta semana.

En este contexto, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha visitado este martes la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, donde ha puesto en valor la contribución del sector artesanal, "un sector imprescindible para el tejido productivo, que genera empleo, contribuye a fijar la población y actúa como escaparate del talento y la excelencia de nuestra tierra".

Acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la directora la Escuela, Carmina Galeote, la consejera ha asistido al taller de estirado y talla de vidrio, impartido por la artesana Irene Reyes, una actividad que, según ha destacado, permite al alumnado "conocer el oficio desde dentro, trabajando directamente con el material y participando en todo el proceso creativo".

En este sentido, Blanco ha recordado el "principal reto" al que se enfrenta el sector, el relevo generacional, "lo que hace si cabe más necesarias iniciativas como esta para que nuestros jóvenes vean en estos oficios una opción profesional para continuar ese conocimiento".

La artesanía andaluza constituye un "sector sólido y diverso", integrado por alrededor de 7.000 empresas --más del 18% del total nacional-- y cerca de 20.000 personas empleadas, lo que supone aproximadamente el 19% del empleo del sector en España.

Cuenta además con 160 oficios, más de 2.500 talleres, 12 Zonas de Interés Artesanal y una red de más de cien Maestros y Maestras Artesanos reconocidos, configurando uno de los ecosistemas artesanales más amplios del país. La consejera ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades programadas durante estos días y a acercarse a los talleres y espacios donde se desarrollan, destacando la importancia de "conocer, valorar y apoyar un sector que forma parte de nuestra identidad y que representa uno de los mayores valores culturales y económicos de Andalucía".