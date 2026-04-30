Andalucía Trade organiza un encuentro comercial para firmas agroalimentarias andaluzas en SIAL Canadá. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado una misión comercial de ocho firmas agroalimentarias andaluzas a la feria SIAL Canadá, el evento más relevante del sector agroalimentario del país, que se celebra del 29 de abril al 1 de mayo en el Palais des Congrès de Montréal. El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha acompañado a las empresas en su participación en el certamen y, de forma paralela, desarrolló una agenda empresarial orientada a identificar nuevas oportunidades de inversión e internacionalización para Andalucía en sectores estratégicos como la aeronáutica, la innovación y la agroindustria.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, las exportaciones andaluzas a Canadá alcanzaron en 2025 los 346 millones de euros, un 1,2% más que en 2024, lo que sitúa a Andalucía como la segunda comunidad exportadora al país, con el 15,5% del total nacional. En agroalimentación, la comunidad lidera además las ventas españolas en este mercado, con 105 millones de euros y una cuota del 22,5%.

Canadá, con una población de 40,5 millones de potenciales consumidores de alimentos y bebidas andaluces, se perfila como un mercado estratégico para la comunidad por su tamaño y capacidad de consumo. Asimismo, las agendas comerciales, organizadas con el apoyo de la Oficina de Promoción de Negocios de la agencia pública en Montreal, han facilitado contactos clave para las firmas andaluzas, que durante la misión celebraron más de 200 reuniones con importadores y distribuidores locales.

En concreto, durante los días 29 y 30 de abril de 2026, el director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha mantenido en Montreal una agenda de trabajo de carácter técnico centrada en el seguimiento de relaciones internacionales y en la detección de nuevas oportunidades de colaboración en sectores estratégicos para Andalucía.

Concretamente, la primera jornada incluyó un encuentro con ejecutivos de Aéro Montréal, entre ellos Marie Claude Dubois-Rioux Directrice Pilier Croisance. Durante la reunión con esta asociación, que actúa como clúster de la industria aeroespacial de Quebec, se analizaron posibles vías de cooperación en el ámbito industrial y tecnológico, así como oportunidades para las compañías andaluzas en programas como el A220.

Asimismo, se trasladó la invitación al Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2026, principal evento del sector aeroespacial y de defensa del sur de Europa que organiza Andalucía Trade del 19 al 21 de mayo. Ese mismo día, se incluyó una visita a Cosentino City Montreal para conocer la experiencia de implantación de una empresa andaluza en Canadá y explorar posibilidades de colaboración; y una reunión de trabajo con la firma Salveo, socio de la Oficinas de Andalucía Trade en el país, para revisar el contexto empresarial canadiense y las perspectivas del mercado.

VISITA A SIAL

Por otra parte, y organizado por FIAB, Antonio Castro ha visitado la feria SIAL Canadá en la que ha coincidido con los altos representantes de otras instituciones como la Embajada de España en Canadá, la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación para EE.UU. y Canadá, la Oficina Económica y Comercial de España en Toronto, o el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl).

En este encuentro también hubo ocasión de reunirse con las firmas andaluzas presentes en el certamen a través de la Cámara de Comercio española en Canadá. De igual modo, este 30 de abril se han mantenido reuniones con Erin O'Toole, presidente de ADIT North America, empresa especializada en inteligencia empresarial e influencia estratégica para intercambiar información sobre los sectores de defensa y aeronáutica; y con Hubert Bolduc, presidente de Investissement Québec, la corporación pública del gobierno de Québec cuya misión es impulsar el desarrollo económico de la región, con el objetivo de analizar su estructura organizativa e identificar posibles áreas de colaboración.

La jornada se ha completado con un encuentro con el responsable del l'AlgoLab et des Partenariats (Instituto Cuántico de la Universidad de Sherbrooke), Ghislain Lefebvre, donde se han analizado posibles espacios de cooperación en investigación. Esta agenda de trabajo se enmarca en las labores ordinarias de seguimiento institucional y de prospección que se desarrollan de forma habitual para "favorecer el conocimiento de mercados estratégicos y el intercambio de experiencias con entidades de referencia internacionales".

El país norteamericano se confirma como un mercado dinámico, que ofrece amplias oportunidades, especialmente en sectores como el aceite de oliva y aceitunas, donde es líder de exportación, así como en conservas vegetales, productos cárnicos, pesqueros y snacks, donde la innovación, el sabor y la calidad colocan a Andalucía en una posición de "ventaja competitiva".

Según los informes de Andalucía Trade-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, Canadá cuenta con una población de alto poder adquisitivo y muestra un creciente interés por productos con valor añadido, como alimentos saludables, gourmet, veganos, orgánicos, precocinados o adaptados a dietas especiales.

Por otro lado, la aprobación del Acuerdo Comercial entre Canadá y la Unión Europea (CETA) ha eliminado la mayor parte de los aranceles agrícolas entre ambas partes, lo que facilita el crecimiento de las ventas andaluzas en el país.

CÁDIZ, CÓRDOBA, HUELVA, JAÉN Y SEVILLA

Las empresas andaluzas que participaron en la misión comercial a SIAL Canadá fueron Vinagres de Yema, de Cádiz; Covap y Almazaras de la Subbética, de Córdoba; Industrias Reunidas Jabugo de Huelva; Oleiolive y Elogio, de Jaén; y Migasa Aceites y The Salmon Factor, de Sevilla.

La organización de esta acción por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

Igualmente, Andalucía es la principal comunidad exportadora a Canadá de España con 346 millones en 2025, un crecimiento del 1,2% y una balanza comercial positiva. Los intercambios comerciales entre Andalucía y Canadá alcanzaron en 2025 un volumen total de 550 millones de euros, consolidando al país norteamericano como un mercado estratégico para la comunidad autónoma.

Por tanto, Andalucía es la segunda comunidad autónoma exportadora a Canadá, con el 15,5% del total nacional, por detrás de Cataluña. Canadá se mantiene como el sexto mercado no europeo para Andalucía y el decimonoveno a nivel mundial. Además, la comunidad andaluza presenta una sólida posición exterior, con una tasa de cobertura del 170% y una balanza comercial positiva de 143 millones de euros.

De este modo, las exportaciones muestran una evolución positiva en seis de las ocho provincias andaluzas, con Sevilla como líder con 140 millones (41%), pese a un descenso del 22%; seguido de Almería con 56 millones (16,1%), con una caída del -28,8%; Cádiz con 53 millones (15,3%) y un incremento del 105%.

En cuarto lugar, está Córdoba, que suma 51 millones (14,6%), con un crecimiento del 24,3%; seguida de Huelva con 26 millones (7,5%) y destacado aumento del 1.051%; y Málaga, que también crece hasta 12,7 millones (3,7%), con un 30%. Cierran el ranking Granada que duplica su cifra hasta 4,5 millones (1,3%), con un 114%; y Jaén, con 3,5 millones (1%), con un aumento del 0,3%.

Por último, el principal producto exportado es el de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, con 77 millones de euros (22,3%), aunque con un descenso del 28,5%; seguido del aceite de oliva, con 45 millones (13,3%) y caída del 7% en valor, pero subida de un 59% en tonelada; y los combustibles y aceites minerales ocupan el tercer puesto con 41 millones (12%) e incremento del 177%.