Antonio Sanz subraya que la Junta "cumple con Huelva" con la adjudicación del Materno Infantil

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes que con la adjudicación de las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva "la Junta cumple con Huelva" y da "un paso definitivo con las necesidades sanitarias de Huelva tal y como nos comprometimos".

En una nota, Antonio Sanz ha subrayado que la obra, que tiene un presupuesto de 82,6 millones de euros y más de 36.000 metros cuadrados, "va a ofrecer inmejorables mejoras en servicios para los vecinos de la provincia de Huelva" y ha adelantado que "la primera piedra del hospital, con 125 camas, se pondrá en breve".

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado este lunes la adjudicación de las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva a la UTE formada por Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHLA) y Construcciones Sánchez Domínguez Sando S.A., al haber obtenido la mayor puntuación conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de licitación.

Esta actuación, según ha destacado el consejero, "permitirá ampliar la capacidad asistencia y obstétrica de la provincia". La adjudicación se produce tras el levantamiento de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, una vez resuelto el recurso presentado, lo que ha permitido continuar con normalidad la tramitación del expediente. Las obras cuentan con un presupuesto de 82,6 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 34 meses. En el proceso de licitación se presentaron 12 ofertas, todas ellas dentro del plazo previsto, que finalizó el 25 de septiembre.

El nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva se enmarca dentro de los objetivos recogidos en el Plan de Infraestructuras 2020-2030, aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de febrero de 2019, y se integrará en el complejo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, permitiendo una expansión funcional y ordenada de sus instalaciones.

La programación presupuestaria prevista contempla una inversión de 16,5 millones de euros en 2026, 28,9 millones en 2027, otros 28,9 millones en 2028 y una última partida de 8,2 millones de euros en 2029. La actuación ha sido asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, con el objetivo de agilizar su desarrollo y puesta en funcionamiento, y el proyecto modificado ha sido supervisado por la Delegación Territorial de la Consejería en Huelva.

EL EDIFICIO

El titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha explicado que el nuevo edificio contará con una superficie total construida de 36.372,34 metros cuadrados y dispondrá de 125 nuevas camas, distribuidas entre las áreas de Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental, UCI y Cuidados Intermedios.

Entre sus principales dotaciones clínicas se incluyen un Área de Neonatos, Bloque Quirúrgico, Bloque Obstétrico y Urgencias de Pediatría y Obstetricia. En el ámbito ambulatorio, el hospital contará con Hospital de Día Pediátrico y Quirúrgico, así como consultas externas de Pediatría, Ginecología-Obstetricia y Salud Mental Infanto-Juvenil, incluyendo consultas y hospital de día.

El edificio se organizará en seis niveles. El nivel 0 albergará Salud Mental Infantil y Juvenil, consultas pediátricas, hospital de día médico y atención al usuario. El nivel 1 acogerá urgencias, consultas y hospitalización de Ginecología y Rehabilitación Pediátrica. En el nivel 2 se ubicarán los bloques quirúrgico y obstétrico, junto a áreas de urgencias, neonatos y hospitalización obstétrica. El nivel 3 estará destinado al Área de Neonatología, incluyendo UCI y hospitalización convencional. El nivel 4 se reservará para espacios exteriores de juego infantil y áreas técnicas, y el nivel superior contará con helipuerto.

La Junta ha afirmado que el proyecto incorpora "mejoras respecto al diseño anterior", con "un incremento del 25% en el número de paritorios, un 33% más de puestos de cuidados intensivos y un 36,6% más de capacidad de hospitalización pediátrica, además de un 13% más de camas para la atención a la mujer en Obstetricia y Ginecología". "Estas mejoras permitirán un aumento de la actividad asistencial y contribuirán a la reducción de las listas de espera", apunta.

Se estima que el nuevo centro atenderá anualmente más de 64.000 consultas, 21.000 urgencias pediátricas y 17.000 urgencias ginecológicas u obstétricas. Asimismo, su puesta en marcha permitirá la liberación de más de 12.000 metros cuadrados en los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz, que se destinarán a la mejora de instalaciones de Oncología, hospitalización general, Salud Mental y Urgencias, así como a la incorporación de nuevas prestaciones.

La inversión de 82,6 millones de euros está incluida en el marco 2021-2027 del Programa Feder en Andalucía. En términos de empleo, se estima la creación de 150 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y 178 empleos en la fase de explotación, además del impacto indirecto asociado a la actividad generada por el nuevo centro en la provincia de Huelva.