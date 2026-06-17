Aracena (Huelva) acoge una jornada para la promoción de la donación de órganos y tejidos en la ciudadanía

I Jornada de Promoción de la Donación de Órganos y Tejidos en Aracena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARACENA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva y el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) han organizado este miércoles en Aracena la I Jornada de Promoción de la Donación de Órganos y Tejidos, una iniciativa dirigida a acercar esta práctica solidaria a la ciudadanía en general, asociaciones, pacientes, familiares y profesionales sanitarios de esta zona de la provincia onubense.

Bajo el lema 'Aracena Dona Vida', el encuentro ha sido inaugurado por la delegada de la Consejería de Sanidad en Huelva, Manuela Caro, acompañada por el alcalde de la localidad, Manuel Guerra; la coordinadora sectorial de Trasplantes, Manuela Cid, y la directora gerente del Área Sanitaria Norte de Huelva, María Paz Pérez, ha indicado la Junta en una nota.

La donación de órganos y tejidos es uno de los mayores ejemplos de solidaridad de nuestra sociedad. La jornada ha surgido con el objetivo de aproximar e informar sobre la realidad del proceso de la donación y trasplante de órganos y tejidos a la población, explicando de forma sencilla cómo funciona el modelo español, que es referente a nivel internacional; quién puede ser donante, cómo se acompaña a las familias y qué oportunidades de vida ofrecen en la actualidad los trasplantes.

En este sentido, el programa ha incluido diversas mesas de debate y charlas, a cargo de profesionales del sector, con contenidos divulgativos sobre el modelo español de donación y trasplante, la promoción social de la donación, la valoración del potencial donante, la historia del trasplante hepático en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, la enfermedad renal crónica y las modalidades de trasplante renal.

Además, se ha dedicado un apartado especial a los testimonios de personas trasplantadas y las asociaciones que las representan, "que son quienes mejor pueden trasladar a la sociedad la relevancia de la donación de órganos y tejidos y lo que significa recibir una segunda oportunidad de vida", ha subrayado la administración andaluza.

Todos los asistentes han coincidido en lanzar un mensaje unánime de "agradecimiento y admiración" a los donantes y familiares por "una generosidad que hace posible salvar vidas y brindar nuevas oportunidades a decenas de personas cada año".

BALANCE DE DONACIONES

Aprovechando el lugar de celebración de este encuentro, desde la organización se han querido poner en valor los datos de donación de órganos y tejidos registrados en el Hospital de Riotinto, centro dependiente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, "que entre el año pasado y lo que llevamos de este ha batido todos los récords" y sumado más donaciones que en el conjunto de años anteriores desde que en 2009 cuenta con acreditación para la extracción de órganos.

Así, en 2025 el hospital comarcal contabilizó, a través de su Coordinación de Trasplantes, 13 donaciones de órganos y tejidos, seis de ellas multiorgánicas y siete exclusivamente de tejidos. Esta actividad hizo posible la realización de 12 trasplantes de órganos --siete renales, tres hepáticos, uno pulmonar y uno bipulmonar--, así como la obtención de córneas, tejidos osteotendinosos y válvulas cardíacas.

Se trata de una tendencia "altamente positiva" que se ha mantenido en los primeros cinco meses de 2026 con nueve donaciones: dos multiorgánicas --con cuatro riñones y un hígado implantados y este mismo número de personas beneficiadas-- y siete de tejidos --de córneas--.

Con relación al resto de la provincia, el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez también obtuvo en 2025 "excelentes resultados", situándose entre los diez centros hospitalarios españoles sin programa de trasplantes con mayor actividad de donación de fallecidos.

En concreto, el año pasado registró 24 donaciones, que permitieron realizar 30 trasplantes renales, 10 hepáticos, siete pulmonares, tres cardíacos y 1uno pancreático, lo que implica que 51 personas recibieron un órgano y pudieron salvar o mejorar su calidad de vida. Además, otros pacientes pudieron beneficiarse de la donación de tejidos, gracias a la obtención de 38 córneas, 16 tejidos óseos y diez válvulas cardíacas destinadas a posteriores implantes.

En lo referente a 2026, hasta mayo el Juan Ramón Jiménez ha logrado cinco donaciones, dos multiorgánicas y tres de tejidos, permitiendo la extracción y posterior implante de siete órganos, además de diverso tejido corneal y valvular.

Junto a ello, hay que reseñar la labor de la Unidad de Córnea de su Servicio de Oftalmología, que durante 2025 alcanzó un "récord histórico" al realizar 47 trasplantes de córnea, un 75% más que el año anterior. Unas elevadas cifras que prosiguen en lo que llevamos de 2026 con 17 ya trasplantadas.

Gracias a estos resultados, la tasa de donación durante 2025 en Huelva se situó en 56,6 donantes por millón de población, por encima de la media andaluza, establecida en 54,4 el año pasado, y de la nacional, situada en 51,9.

Otro aspecto destacable es el crecimiento de la donación en asistolia controlada, que ya supera a la procedente de pacientes en muerte encefálica. Esta modalidad amplía las posibilidades de trasplante para las personas en lista de espera, si bien exige una elevada complejidad organizativa y técnica, así como la participación coordinada de numerosos profesionales.

En la jornada se ha reconocido también a los profesionales tanto del ámbito sanitario --coordinaciones de trasplantes y equipos de explantes y trasplantes-- como de otros sectores --judicial, cuerpos y fuerzas de seguridad, entidades y medios de comunicación-- que posibilitan con su implicación el funcionamiento de la cadena de la donación, haciendo llegar los órganos a las personas que los necesitan.