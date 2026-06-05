El Área Sanitaria Norte de Huelva intercambia cigarrillos por fruta con motivo del Día Mundial sin Tabaco

El Área Sanitaria Norte de Huelva intercambia fruta por cigarrillos con motivo del Día Mundial sin Tabaco. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, con motivo del Día Mundial sin Tabaco, ha colocado una mesa y cartelería informativa en el vestíbulo de entrada al Hospital de Riotinto, donde se han intercambiado cigarrillos por macedonias de frutas, además de ofrecer consejos sanitarios individualizados y folletos y herramientas de apoyo a las personas interesadas en dejar de fumar.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, dicha área sanitaria ha llevado a cabo diferentes actividades encaminadas a concienciar y sensibilizar a la población sobre los daños que provoca el consumo de tabaco en el organismo, tanto en su forma convencional como a través de los nuevos dispositivos de nicotina, a la vez que promover hábitos saludables como alternativa, en el marco de la conmemoración del reciente Día Mundial sin Tabaco.

Esta misma experiencia, promovida por los técnicos de Salud en Educación para la Salud y Participación Comunitaria del área sanitaria, se ha traslado también a los seis centros de cabecera de atención primaria de este dispositivo del SAS en la provincia de Huelva, ubicados en las localidades de Minas de Riotinto, Valverde del Camino, Calañas, Cumbres Mayores, Aracena y Cortegana.

El impulso de acciones de este tipo se encuentra en consonancia con los objetivos del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA), la estrategia que aglutina todas las medidas de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias dirigidas a reforzar la asistencia sanitaria a los fumadores para que puedan dejar este nocivo hábito, reducir la incidencia entre la población del consumo de tabaco y otros productos relacionados, incrementar la formación de los profesionales, potenciar la investigación, promover en empresas y administraciones espacios libres de humo y prevenir su inicio entre adolescentes.

Otra de las prioridades del plan es coordinar los recursos disponibles para proteger el derecho a la salud de toda la ciudadanía sobre la base de potenciar estilos de vida saludables y promover mejores opciones y alternativas al tabaquismo.