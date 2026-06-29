El Área Sanitaria Norte de Huelva refuerza la prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género

El Área Sanitaria Norte de Huelva renueva el certificado de 'Centro Comprometido contra la Violencia de Género'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha renovado el certificado de 'Centro Comprometido contra la Violencia de Género' que concede la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, con la evaluación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), en reconocimiento a la labor de los centros del sistema sanitario público andaluz en la atención a las víctimas y la lucha contra la violencia de género desde este ámbito.

Según ha indicado la Junta en una nota, el área sanitaria, de la que dependen el Hospital de Riotinto y los centros de salud ubicados en las comarcas de la Sierra, Cuenca Minera y Andévalo central de Huelva, ha superado con éxito los 31 estándares de calidad requeridos por la ACSA.

Este programa de acreditación surgió con la finalidad de revisar la situación de partida en la atención que reciben las mujeres víctimas de maltrato, así como sus hijos, por parte de profesionales sanitarios y no sanitarios de estos centros e introducir pautas que permitan mejorar la calidad de la atención que se presta a este problema de salud pública "tan importante y prevalente en la sociedad actual", ya que "a menudo son los primeros en detectar casos de violencia de género y atender a las víctimas".

Señala la Junta que la certificación constituye "un reconocimiento público a la labor de los profesionales de primera línea y los equipos directivos", una distinción "que permite a las mujeres identificar a los centros sanitarios como entornos seguros y capacitados en el abordaje de la violencia de género, con profesionales entrenados, con medidas de detección, intervención y coordinación para cada caso, y con un seguimiento activo y continuado".

Los estándares incluidos en el proceso de evaluación de la ACSA abordan diferentes aspectos relacionados con la asistencia y la gestión de los centros, como por ejemplo la formación de los profesionales; los sistemas de detección, intervención y seguimiento de casos; la coordinación con los equipos de atención individualizada y las otras administraciones, además de la sensibilización, la prevención y el trabajo comunitario, entre otros.

La dirección gerencia del área sanitaria onubense ha mostrado su "satisfacción" por la renovación de esta certificación y su continuidad en la red andaluza de centros especializados en la atención integral a las víctimas.

"Supone un espaldarazo al trabajo en este ámbito que desarrollan los profesionales del Hospital de Riotinto y los centros de salud, a la vez que un estímulo para seguir avanzando en las actuaciones que nos permitan llevar a cabo una rápida intervención y evitar que la situación de maltrato que están viviendo estas mujeres y las personas que con ella convivan, continúe y se mantenga en el tiempo, agravando su salud", ha resaltado la Junta.

La violencia de género supone una vulneración de los derechos humanos y es también, como reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, un grave problema de salud pública, atendiendo a su prevalencia, impacto y a la respuesta que exige por parte de los servicios sanitarios.

De acuerdo con los datos disponibles, se estima que casi la mitad de las mujeres expuestas a violencia de género busca ayuda en los centros sanitarios, por lo que los profesionales de la red sanitaria "tienen una posición de privilegio para la detección y abordaje de este tipo de violencia", de manera que la concesión de este sello de calidad "tiene el objetivo fundamental de apoyarles en esta labor".