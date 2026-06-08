Aroche, Escacena, Niebla, Palos y Huelva serán escenarios de las Jornadas Europeas de Arqueología

Archivo - Vista aérea de la ciudad romana de Arucci Turóbriga de Aroche (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE AROCHE - Archivo

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, organiza las Jornadas Europeas de Arqueología (JEA), una cita internacional en las que numerosos organismos relacionados con la arqueología se movilizan para que el público descubra los tesoros de este patrimonio y los entresijos de esta disciplina y que se celebran del 11 al 14 de junio. Aroche, Escacena, Niebla, Palos y Huelva serán escenarios de dichas jornadas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en la provincia de Huelva se propone una serie de actividades de visitas a enclaves y museos arqueológicos, conferencias, talleres infantiles y visitas teatralizadas. Asimismo, la programación incluye actividades dentro del III Plan Andaluz de Infancia y Adolescencia de Andalucía, con actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Las visitas a yacimientos arqueológicos y museos se centran en los principales monumentos y espacios inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), así como en los enclaves culturales de la provincia de Huelva tanto en la capital, como en los municipios de Aroche, Escacena, Niebla y Palos.

La delegada territorial de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, ha destacado que "el objetivo principal de las jornadas es acercar al público general la profesión de arqueología en Europa, así como sus resultados tanto para la investigación histórica como para la conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural europeo".

"Se pretende dar visibilidad a todos los aspectos relacionados con la arqueología y fomentar la participación de todos los actores relacionados con la misma, desde los profesionales a cuantas instituciones públicas o privadas se dedican a la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico", ha subrayado la delegada.

De este modo, en el municipio de Aroche se visitará el yacimiento arqueológico de Turóbriga, principal enclave cultural de época romana visitable en la provincia de Huelva. El convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y la Universidad de Huelva ha supuesto en los últimos años la investigación, excavación y puesta en valor de este singular enclave arqueológico. La visita incluye el Museo Arqueológico de Aroche, con una colección de piezas desde el Neolítico hasta la actualidad.

En Escacena del Campo se ofrecerá una interesante visita teatralizada al yacimiento de Tejada la Vieja, el mejor ejemplo de urbanismo protohistórico de época tartésica de la provincia de Huelva. Las labores llevadas a cabo en los últimos años por la Universidad de Huelva han revelado un extenso entramado urbano en el interior de su imponente muralla.

En Huelva la ruta náutica propone un recorrido en barco prestando especial atención al lugar del descubrimiento de las armas de la Ría, del que se han cumplido recientemente cien años, además de otros enclaves arqueológicos como la isla de Saltés, de arquitectura industrial, como los muelles mineros, así como el patrimonio natural del entorno.

El Museo de Huelva ofrece varios talleres infantiles y visitas, con un recorrido por las diferentes etapas de la Prehistoria, Protohistoria, Edad Antigua y Edad Media de la provincia de Huelva a través de sus restos materiales. Y también en el Museo tendrá lugar, el jueves 11, la conferencia 'Expolio y destrucción en Huelva: el patrimonio arqueológico perdido', que pretende dar a conocer el daño que el expolio provoca al patrimonio arqueológico, y la gestión llevada a cabo desde la Junta de Andalucía por sus arqueólogos y fuerzas de seguridad.

En Niebla se ofrece una visita guiada por su conjunto histórico, incluyendo las intervenciones que se están llevando a cabo por la Consejería de Cultura y Deporte en el Castillo y por la Universidad de Huelva en la plaza de San Martín. En Palos de la Frontera tendrá lugar una ruta guiada por los lugares colombinos, con los restos arqueológicos del puerto histórico, analizando su evolución desde comienzos del siglo XV hasta las actividades arqueológicas de puesta en valor más recientes en las que se localizó la alota del puerto.

De este modo, las visitas de las jornadas son gratuitas, cuentan con servicio de transporte y se complementan con contenidos digitales online.