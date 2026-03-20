Arranca la construcción de 34 viviendas protegidas en Huelva mediante el sistema de permuta de la Junta

La consejera de Fomento,Rocío Díaz (5i), y la consejera de Inclusión Social,, Loles López (5d), junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (c), en el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de viviendas protegidas en San Antonio. - Gogo Lobato - Europa Press

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido junto a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, a la primera piedra de una promoción de 34 viviendas protegidas en el barrio de San Antonio de la capital, un proyecto impulsado mediante el sistema de permuta de suelos por vivienda puesto en marcha por el actual Gobierno andaluz.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Rocío Díaz ha señalado que, con esta promoción, se da "un paso más" en "una de las prioridades del Gobierno de Juanma Moreno, como el acceso a la vivienda" con 34 viviendas protegidas que "son oportunidades para quienes quieren iniciar un proyecto de vida".

"Esta promoción se levantará sobre un solar que llevaba años sin uso y, con la iniciativa del Gobierno, se activa y se pone al servicio de la ciudadanía", ha comentado.

De este modo, la consejera ha puesto en valor "la colaboración público-privada mediante el sistema de permuta de vivienda", que ya hizo "en una parcela del barrio de Pescadería, donde viven 48 familias". "Todos salen ganando, pero sobre todo los ciudadanos", ha afirmado de un sistema de permuta de suelo promovido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Además, ha incidido en que "las reformas del Gobierno andaluz en vivienda están dando resultados", ya que "gracias al Decreto-ley se ha ampliado las viviendas previstas en esta promoción". Un Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, ha apuntado, al que se han adherido 13 municipios onubenses, incluido el Ayuntamiento de Huelva, que atienden una población de más de 300.000 onubenses.

La actuación se desarrolla en un solar residencial situado en el barrio de San Antonio, con una edificabilidad de 2.653 metros cuadrados, que durante años había permanecido en desuso. Gracias a la aplicación del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, la promoción ha podido ampliar el número inicial de viviendas previstas, pasando de 29 a un total de 34 viviendas protegidas.

Al mismo tiempo se van a incorporar medidas pensadas para las familias, como que la señal se limitará al 3% y que el pago de la entrada tendrá una carencia de diez meses, durante los que no se exigirá cantidad alguna del precio.

El edificio de San Antonio será construido por la empresa Edioccidental. Contará con cuatro plantas sobre rasante y un sótano, con 34 viviendas, garajes y trasteros vinculados. La superficie útil media de las viviendas rondará los 70 metros cuadrados, con tipologías que oscilan entre los 60 y los 78 metros cuadrados.

De las viviendas proyectadas, 21 serán de tres dormitorios y dos baños, once de dos dormitorios y dos baños, y dos viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. La promoción incluirá además 35 plazas de garaje y 34 trasteros vinculados a las viviendas, distribuidos entre el sótano y la cubierta del edificio.

La consejera de Fomento ha recordado que este modelo de colaboración público-privada ya ha dado resultados positivos en Andalucía y ha permitido impulsar promociones que superan las 600 viviendas protegidas no solo en Huelva capital, sino también en las provincias de Málaga, Granada y Cádiz.

Durante su intervención, también ha destacado otras actuaciones que AVRA está desarrollando actualmente en la capital onubense. Entre ellas, la rehabilitación de tres edificios con un total de 207 viviendas públicas en las barriadas de Valparaíso y La Orden, con una inversión cercana a 1,5 millones de euros. Unas obras que comenzaron hace apenas unas semanas y "ya muestran avances significativos".

Asimismo, se encuentra en ejecución la rehabilitación de las viviendas de la plaza Molinos de Viento, una actuación con una inversión de 1,6 millones de euros que ya alcanza aproximadamente un 25% de ejecución, con trabajos en cubiertas, instalación de nuevas ventanas y la aplicación de sistemas de aislamiento térmico exterior.

Las consejeras y la alcaldesa han estado acompañadas por el delegado del de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; la directora general de AVRA, Susana Cayuelas; el delegado de Fomento en Huelva, Jaime Pérez, y el director provincial de AVRA en Huelva, José Domingo Doblado, entre otras autoridades.