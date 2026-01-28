Avistan en la sierra de Huelva un ejemplar del águila más grande del continente

Ejemplar de pigargo europeo (Haliaeetus albicilla), - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARACENA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

Un ejemplar de pigargo europeo (Haliaeetus albicilla), la especie de águila más grande de Europa, ha sido avistada sobrevolando las dehesas que rodean las orillas del embalse de Aracena (Huelva), en los límites de Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Se trata de una "rareza ornitológica", puesto que su presencia es escasa en la Península Ibérica y los hábitats de reintroducción se localizan en el norte de España y en Castilla y León. No obstante, esta incursión divagante se ha repetido en los tres últimos años, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

El mismo ejemplar, una hembra inmadura identificada como 'Moselle', visitó este espacio natural en enero de 2024 y 2025, como ha indicado el emisor GPS que le instaló el equipo de seguimiento de Francia, país de origen, cuando aún estaba en el nido.

'Moselle' nació en libertad en julio de 2023 en el complejo de estanques piscícolas en la región de Lorena, en el departamento galo de Mosela. El equipo de seguimiento francés del centro de reintroducción 'Aigles du Léman' ha certificado el trayecto de su viaje por la costa mediterránea de Francia y España hasta llegar a Huelva en estas tres ocasiones.

El veterinario Javier Vázquez, de la Asociación Lutra, ha grabado a 'Moselle' sobre el embalse de Aracena interactuando con dos gansos del Nilo (Alopochen aegyptiaca), que lo persiguen para expulsarlo de su territorio. El pigargo europeo es una rapaz propia de hábitats costeros, marismas y ríos de gran tamaño del norte de Europa, con una dieta basada principalmente en peces, aves acuáticas y carroña.

Durante los inviernos son frecuentes los desplazamientos migratorios hacia el sur, de ahí que sea la época con más citas registradas en España. En el embalse de Aracena ya se detectó en 2019 otra especie propia del norte de Europa, un colimbo grande (Gavia immer) invernante que fue observado pescando en sus aguas.