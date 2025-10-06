La Biblioteca Provincial de Huelva acoge una exposición sobre el legado de Vázquez López

Inauguración de la exposición 'Manuel Vázquez López: su legado y su época' en la Biblioteca de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, acompañada del director de la Biblioteca Provincial, Antonio Gómez, ha inaugurado la exposición 'Manuel Vázquez López: su legado y su época', una muestra que pone en valor el legado bibliográfico y cultural de una de las figuras "más emblemáticas del siglo XIX onubense.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, junto a ellos han estado en la inauguración de la muestra una representación de la Sociedad Hijos de Vázquez López y Cía, entidad que dona los ejemplares, entre los que se encuentran dos bisnietos y un tataranieto de Vázquez López.

La exposición, elaborada por la propia Biblioteca Provincial tras meses de trabajo, reúne doce paneles de gran formato y una selección de libros pertenecientes a la biblioteca familiar de Manuel Vázquez López y sus descendientes. Esta colección, donada a la Biblioteca en mayo de este año tras su aprobación oficial en el BOJA, constituye "un valioso patrimonio" que documenta la vida, época, y la aportación política, económica y social de Vázquez López, quien fue diputado, senador y presidente de instituciones clave como la Junta de Obras del Puerto y la Cámara de Comercio durante un periodo histórico en el que Huelva se conocía como 'la California del Cobre'.

Durante la inauguración, la delegada ha hecho hincapié en que Vázquez López, junto a otros empresarios de Huelva "logró posicionar a la ciudad en un lugar bastante importante en el sector de la economía y en el tema político y social". "Aquí tenemos una pequeña parte de esos 178 volúmenes que hemos recogido de los más de 2.000 que puede tener la Sociedad", ha proseguido Herrera.

Los asistentes a la inauguración han tenido la oportunidad de adentrarse en el contenido de esta producción propia de la biblioteca gracias un actor de la compañía Platalea, caracterizado como Manuel Vázquez López, para contextualizar la época y explicar aspectos destacados de la muestra, haciendo la experiencia aún más didáctica y atractiva para el público joven.

Este proyecto expositivo será complementado, a lo largo de 2025, con la publicación de un extenso catálogo que profundizará sobre la colección, su contexto histórico y el propio personaje, facilitando así el acceso y el conocimiento público de esta importante parte de la historia local.