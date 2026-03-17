El 'booking rural' de la Junta para atraer habitantes a pequeños municipios supera ya las 61.000 visitas

Inauguración en Ayamonte (Huelva) de la Jornada 'El pueblo de tu vida. Oportunidades y futuro para el territorio andaluz'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

AYAMONTE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El portal www.vivemasandalucia.es que permite consultar los servicios y oportunidades que ofrecen los municipios de la Andalucía rural supera ya las 61.000 visitas desde su puesta en marcha en septiembre, en el marco de la I Estrategia frente al Desafío Demográfico impulsada por la Junta para seguir siendo la comunidad más poblada, pero con un reparto más equilibrado de la población en el territorio.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, una estrategia "transversal" diseñada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, y que este martes ha sido la protagonista de las jornadas 'El pueblo de tu vida' que ha reunido en Ayamonte (Huelva) a responsables municipales y expertos para trabajar conjuntamente en políticas claves para el desarrollo andaluz "porque del número de habitantes también depende la economía".

Así lo ha destacado la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, encargada de inaugurar la jornada 'El pueblo de tu vida. Oportunidades y futuro para el territorio andaluz' en representación del consejero José Antonio Nieto.

En este sentido, Corredera ha explicado que Andalucía "no sufre un problema generalizado de despoblación como otras comunidades". De hecho, con más de 8,7 millones "sigue siendo la más poblada y aún crece", ya que en el último año ha ganado 150.000 habitantes. Pero ese crecimiento "no es equilibrado" pues se concentra en las capitales y grandes ciudades y en zonas como la Costa del Sol o el Valle del Guadalquivir. Más de la mitad de los andaluces vive en 30 ciudades mientras que el 46% de los pequeños municipios de interior pierden una media de 7.500 habitantes al año en total.

La viceconsejera también ha subrayado la "importancia" de anticiparse a las previsiones demográficas que apuntan a que en 2040 la población andaluza se estancaría y hacia 2070 podría perder 800.000 habitantes. "No nos podemos permitir ese lujo porque del número de habitantes también depende la económica y el desarrollo de un territorio", ha defendido.

Por ello, la Junta ha puesto en marcha la I Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía que se ha marcado como meta alcanzar los diez millones de habitantes en 2050 pero con un reparto más equilibrado de la población en el territorio.

El análisis previo realizado de la situación de partida identificó 480 municipios de acción preferente al presentar riesgo alto, medio o bajo de despoblación, entre ellos medio centenar en Huelva, principalmente en comarcas de sierra frente al crecimiento demográfico en localidades costeras como Ayamonte.

Para identificar estos municipios se utilizan diferentes indicadores que se revisan anualmente y en la última revisión se han reducido a 470, 46 onubenses. En concreto, actualmente hay cuatro localidades onubenses con riesgo alto de despoblación (Berrocal, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola y La Nava), 27 con riesgo medio y 15 con riesgo bajo.

Estos municipios marcados como prioritarios son los que el portal vivemasandalucia.es contribuye a dar a conocer y sobre los que más de 61.000 usuarios de toda España y países como EEUU, Holanda, China, Irlanda o Reino Unido se han informado. El portal ofrece, a modo de buscador, información contrastada y actualizada sobre los servicios sanitarios y educativos, la vivienda disponible, las ofertas de empleo o de actividad en estos municipios.

La viceconsejera ha destacado que, gracias a las nuevas tecnologías, en la actualidad hay muchas personas que pueden teletrabajar o vender productos y servicios a través del comercio electrónico y el 92% del territorio andaluz tiene cobertura a internet de banda ancha.

"LITUANA DE NACIMIENTO, SANLUQUEÑA DE CORAZÓN"

Además, la Consejería ha puesto en marcha la campaña de difusión 'El pueblo de tu vida' para dar a conocer historias reales de personas que han cambiado la ciudad por la "calidad de vida" de la Andalucía rural.

En las jornadas, una de sus protagonistas, Egle Kazdailyte, ha relatado por qué eligió Sanlúcar del Guadiana (Huelva) frente a otras ciudades como Nueva York o Londres. "Aquí encontramos la tranquilidad y la felicidad", ha dicho tras varios años viviendo en el pequeño municipio onubense, donde ha nacido uno de sus hijos y ha formado un hogar desde el que trabajan con clientes y empresas de todo el mundo.

Por su parte, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernánddez, ha puesto en valor que la localidad onubense es "una ciudad con una identidad muy marcada, con una historia ligada al río, al mar y a la frontera que nos une a nuestro vecino Portugal".

"Somos un punto de encuentro entre culturas; entre el medio rural y lo urbano. Nuestra posición estratégica nos ha enseñado a convivir con el cambio, a adaptarnos y a transformar las dificultades en oportunidades de futuro", ha indicado.

Además, ha señalado que hace unos años pusieron en marcha la estrategia 'Ayamonte mira al río', y ahora, siguen "avanzando" en esa transformación con nuevos proyectos, como el Plan Integral 'Ayamonte Neurociudad', que busca "mejorar la conexión entre nuestros barrios y avanzar hacia una ciudad más accesible y sostenible".

"Desde este Ayuntamiento creemos que este tipo de actuaciones son las que marcan el futuro de nuestra ciudad. Y precisamente por eso, creemos que Ayamonte puede y debe ser parte activa de las respuestas al desafío demográfico", ha subrayado.

Por último, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha agradecido a la Junta la organización de estas jornadas --que cuentan con la participación de alcaldes de municipios portugueses fronterizos con Ayamonte-- y ha destacado la "importancia" de la colaboración entre administraciones "para que no haya ninguna diferencia entre vivir en una ciudad y en un pueblo" en cuanto a servicios disponibles.