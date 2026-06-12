Muere a los 47 años la princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia, tras más de tres años de hospitalización

Archivo - La princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Yuttachai Kongprasert

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia, conocida como Bha, ha fallecido este jueves a los 47 años de edad, tras más de tres años hospitalizada por causa de una grave infección.

Lo ha hecho en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, donde en el último tiempo ha sufrido un "deterioro progresivo" de su salud debido a una infección abdominal, según ha informado en un comunicado oficial la Casa Real tailandesa.

De acuerdo con un decreto oficial publicado este viernes, los restos mortales de la que fuera hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn serán trasladados al Gran Palacio Bangkok, donde la ciudadanía podrá rendir homenaje a la difunta.

La princesa tailandesa fue hospitalizada en diciembre de 2022 cuando, mientras entrenaba con sus perros en el distrito de Pak Chong, en la provincia de Nakhon Ratchasima, sufrió un desmayo a consecuencia de un problema cardiaco.

A finales del pasado mes de mayo, la Casa Real de Tailandia informó que la salud de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol había empeorado debido a una infección "incontrolable" que afectaba a "varios órganos", teniendo a su vez baja presión sanguínea, pulso irregular y coágulos.

Considerada una figura cercana al rey, de 73 años, Bha es hija del primer matrimonio del monarca tailandés, quien pese a tener siete hijos de cuatro enlaces matrimoniales distintos, aún no ha elegido a sucesor o sucesora.